Venäjän Krimin lehdistönvapaus on huonompi kuin Syyriassa

Krim on "pahimmista pahimpien listalla".

Krim on aivan häntäpäässä Freedom Housen julkaisemassa maailman lehdistönvapaustutkimuksessa.

Kaikkiaan 66 maata luokiteltiin tutkimuksissa sellaisiksi, ettei niissä ole vapaata lehdistöä. Krim on joutunut erilliselle 10 maan "pahimmista pahimmat" -listalle.

Tutkimuksessa voi saada enintään sata pistettä. Pisteet on jaettu kolmeen kategoriaan. Ne käsittelevät juridista, poliittista ja taloudellista toimintaympäristöä. Mitä korkeampi luku on, sitä vähemmän vapaata on maan lehdistö.

Listan kärjessä on Pohjois-Korea ja Turkmenistan 98 pisteellä. Niitä seuraa Uzbekistan 95 pisteellä ja Krim 94 pisteellä. Esimerkiksi sisällissotaa käyvän Syyrian lehdistönvapausluku on 90.

Krimin uusi emämaa Venäjä sai vertailussa 83 pistettä. Sillä pääsi jaetulle 173. sijalle.

Suomi oli lehdistönvapausvertailun jaetulla kolmannella sijalla 12 pisteellä.

Venäjän erikoisjoukot valtasivat Krimin ja ottivat Ukrainalle kuuluvan niemimaan haltuunsa helmikuussa 2014. Maaliskuussa Krimillä järjestettiin äänestys Venäjään kuulumisesta. Venäjä liitti niemimaan alueeseensa myönteisen tuloksen jälkeen. Kansainvälinen yhteisö on arvostellut äänestystä.