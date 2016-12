Komissio käynnistää Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat osallistujille mahdollisuuden joko olla mukana vapaaehtoistoiminnassa tai saada työpaikka, harjoittelupaikka tai oppisopimuskoulutussopimus 2–12 kuukaudeksi.

Euroopan komissio käynnistää keskiviikkona 7. joulukuuta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan. Siitä, kun komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ensimmäisen kerran ilmoitti tästä hankkeesta, on kulunut vasta kaksi kuukautta.

Euroopan solidaarisuusjoukot on ensimmäinen Bratislavan etenemissuunnitelmassa nimetty ensisijainen toimintatavoite, josta annetaan nyt konkreettinen ehdotus. Solidaarisuusjoukkoihin voivat tästä päivästä lähtien ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet 18–30-vuotiaat.

Heille avautuu sitä kautta uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan eri puolilla EU:ta sekä kartuttaa arvokasta kokemusta ja hankkia tärkeitä taitoja työuran alussa.

– Minulle Euroopan unionissa on aina ollut kyse juuri solidaarisuudesta. EU:ssa meitä eivät yhdistä niinkään perussopimukset tai eri toimialojen tai talouden intressit vaan yhteiset arvomme. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat elävät eurooppalaisia arvoja todeksi joka päivä, Juncker toteaa tiedotteessaan.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Osallistumismahdollisuuksia on useilla eri aloilla: koulutus, terveydenhuolto, yhteiskuntaan integroiminen, elintarvikkeiden hankinnassa avustaminen, majoitustilojen rakentaminen, siirtolaisten ja pakolaisten vastaanotto, tukeminen ja kotouttaminen, ympäristönsuojelu ja luonnonkatastrofien ehkäiseminen.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvien nuorten on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen tehtävänmäärittely ja periaatteet. Kaikkien osallistuvien organisaatioiden puolestaan on sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjaan, jossa vahvistetaan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet solidaarisuusprojektien kaikissa vaiheissa.

Euroopan solidaarisuusjoukoista kiinnostuneet 17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä tästä päivästä alkaen osoitteessa http://europa.eu/solidarity-corps.

Solidaarisuusprojektiin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on liittynyt 100 000 nuorta.

Nuorisotakuu

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen on EU:n keskeisiä tavoitteita. Työllisyyden parantaminen on kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaista, ja komissio tukee niiden pyrkimyksiä useilla politiikoilla ja toimilla.

Tässä tarkoituksessa komissio käynnisti kolme vuotta sitten EU:n nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen. EU:ssa on työttömiä nuoria nyt 1,6 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2013 ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on 900 000 vähemmän.

Tämän kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että nuorisotakuulla ja sitä tukevalla nuorisotyöllisyysaloitteella on ollut käytännön merkitystä. Noin yhdeksän miljoonaa nuorta on ottanut vastaan tarjouksen, ja näistä tarjouksista suurin osa on ollut työtarjouksia.

Komissio ehdotti hiljattain, että nuorisotakuun rahoitusta lisätään kahdella miljardilla eurolla. Näin voidaan varmistaa sen täysimääräinen ja kestävä täytäntöönpano ja ottaa se käyttöön eri puolilla EU:ta alueilla, joilla sitä tarvitaan eniten. Lisärahoituksen avulla tuettavien nuorten määrää voidaan lisätä miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

Oppisopimuskoulutuksen liikkuvuus

Myös nuorten työllistettävyyttä on parannettava. Opiskelu ja kouluttautuminen ulkomailla on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kehittää nuorten osaamista, parantaa heidän ammatillisia mahdollisuuksiaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan unionin kansalaisuudesta. Yhä useampien nuorten kaikista yhteiskuntaryhmistä olisi voitava hyödyntää näitä mahdollisuuksia.

Sitä varten komissio aikoo käynnistää Erasmus+-ohjelmaan sisältyvän ErasmusPro-toimen, jolla tuetaan pitkäaikaisia oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia ulkomailla.

Lisäksi komissio aikoo ehdottaa oppisopimuskoulutuksen laatupuitteita, joissa vahvistetaan oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kaikilla tasoilla noudatettavat keskeiset periaatteet.

Vuonna 2017 on tarkoitus perustaa kysyntälähtöinen oppisopimuskoulutuksen tukipalvelu, joka auttaa oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotossa tai uudistamisessa eri maissa.