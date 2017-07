Ruotsin oikeistoallianssi esittää epäluottamuslausetta: Ministerierot lähes varmoja

Ruotsin oikeistoallianssi esittää epäluottamuslausetta kolmea nykyhallituksen ministeriä vastaan. Oikeisto-oppositio kertoi asiasta äskettäin lehdistötilaisuudessa, joka kutsuttiin kasaan vain tunnin varoitusajalla sen jälkeen, kun neljän oikeistopuolueen johto oli keskustellut pääministeri Stefan Löfvenin kanssa.

– Me allianssissa esitämme epäluottamuslausetta kolmea tapahtuneesta vastaavaa ministeriä, Anna Johanssonia, Anders Ygemania ja Peter Hultqvistia vastaan, sanoi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Anna Kinberg Batra.

– Ruotsin turvallisuus on vaarannettu, Kinberg Batra sanoi.

Ygeman on Ruotsin sisäministeri, Hultqvist puolustusministeri ja Johansson infrastruktuuriministeri. Johansson vastaa tietovuotokohun keskiöön joutuneen Ruotsin liikenneviraston toiminnasta. Ygemania ja Hultqvistia taas on syytetty tapahtuneen salailusta.

Oikeistoallianssin päätöksen myötä on hyvin todennäköistä, että ainakin osa Ruotsin nykyisistä ministereistä joutuu jättämään tehtävänsä. Stefan Löfvenin hallituksella on maan parlamentissa takanaan selvä vähemmistö, joten oikeistoallianssin ja populistipuolue ruotsidemokraattien äänet riittäisivät epäluottamuslauseen läpimenoon.

Ruotsidemokraatit on jo aiemmin ilmoittanut vaativansa ministerieroja. Jos Löfven ei itse erota ministereitään, ruotsidemokraatit aikoo esittää epäluottamuslausetta Löfvenille ja siten koko hallitukselle, puolueen kansanedustaja Paula Bieler kertoi eilen SVT:lle.

Oikeistoallianssin tavoin ruotsidemokraatit vaatii lähtöpasseja Ygemanille, Hultqvistille ja Johanssonille.

Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa epäluottamuslauseäänestykset ovat erittäin harvinaisia. Oikeistoallianssi on viimeksi esittänyt epäluottamusäänestystä vuonna 2002 ja vasemmistopuolueet vuonna 1980. Epäluottamuslauseet eivät vielä koskaan aiemmin ole saaneet taakseen parlamentin enemmistöä.

Tukholman yliopiston valtiotieteiden professorin Tommy Möller arvioi aiemmin Dagens Nyheterille, että jos oikeistoallianssi päätyy epäluottamuslauseen kannalle, on todennäköistä, että sen kohteena olevat ministerit eroavat ennen varsinaista äänestystä.

Epäluottamuksen syynä tietovuoto ja hallituksen toiminta

Epäluottamuslauseen taustalla ovat Ruotsin liikennevirastossa tehdyt virkavirheet. Viraston ylläpitämiin rekistereihin liittyneiden ulkoistusten myötä arkaluontoisia tietoja on päätynyt Ruotsin ulkopuolelle Itä-Euroopan maihin, joissa niitä ovat käsitelleet henkilöt, joilla ei ole ollut tarvittavia turvaluokituksia.

Virheen seurauksena tavallisten ruotsalaisten tietoja on voinut joutua vääriin käsiin, mikä on altistanut ihmisiä esimerkiksi identiteettivarkauksille. Myös Ruotsin turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittistä tietoa on ollut lehtitietojen mukaan vailla tarpeellista suojausta.

Varsinaista tietovuotoa enemmän Ruotsissa on kuitenkin keskusteltu viime päivinä Löfvenin hallituksen toiminnasta vuodon selvittyä. Ihmetystä on herättänyt erityisesti se, että virastosta vastaava ministeri Johansson sekä pääministeri Löfven saivat tiedon vuodosta vasta tämän vuoden tammikuussa. Sisäministeri Yngman ja puolustusministeri Hultqvist kuitenkin tiesivät tapahtuneesta jo vuoden 2016 alkupuolelta asti.

Tietovuoto tuli julkisuuteen medioiden kautta, joten hallitusta on syytetty myös tapahtuneen salailusta.