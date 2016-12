Kim Jong-unin uusi propagandakampanja meni pieleen – kansa pilkkaa

Kim Jong-unista on viime aikoina julkaistu runsaasti propagandakuvia, joissa hän tarkastaa kalastuslaitoksia.

Pohjois-Korean hallinnon tuoreen propagandakampanjan mukaan maassa viime aikoina saadut hyvät kalansaaliit ovat maan diktaattorin Kim Jong-unin ansiota.

Maan tapahtumia seuraavan DailyNK:n mukaan kampanjalla ei ole ollut aivan haluttua vaikutusta. Sivuston pohjoiskorealaislähteiden mukaan kansa suorastaan pilkkaa hallinnon väitteitä.

– Japaninmeren pohjoisilta vesiltä nousee paljon japaninhietatähystäjää, kuten on tavallista tähän aikaan vuodesta. Valtion media väittää kuitenkin yllättäen, että tämä on seurausta ”johtajan syvästä rakkaudesta kansaansa kohtaan” ja että kyse on ”legendaarisesta tapauksesta kalastushistoriassa”. Asukkaat ovat tästä tyrmistyneitä, pohjoiskorealaislähde kertoo.

Hänen mukaansa kansa ihmettelee väitteitä saaliiden legendaarisuudesta. Muun muassa maan suurin sanomalehti Rodong Sinmun on kutsunut kalansaaliita "ihmeeksi", vaikka ne ovat täysin normaaleja vuodenaikaan ja sääoloihin nähden.

– Luonnollisten tapahtumien kuvaamisesta johtajan saavutuksena on tullut kansan parissa vitsi, lähde sanoo.

Hänen mukaansa pohjoiskorealaiset puhuvat kaloista sarkastisesti kutsumalla niitä toreilla ”kultaisiksi kaloiksi”, koska valtion propaganda puhuu nyt ”kultaisesta vuodesta”. Kim Jong-unin taas vitsaillaan kutsuneen kalat merestä.