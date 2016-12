Tällainen on Pohjois-Korean pelätty “lomakylä” eli Kim Jong-unin sukulaisten vankila

Pohjois-Korean Hyangharin pikkukaupungin lähellä olevassa laaksossa on rykelmä taloja. Alueen ympärillä ei ole piikkilankaa tai vartiotorneja. Vahteja on kuitenkin runsaasti. Tämä on “lomakylä”, Pohjois-Korean erikoinen ja pelätty vankileiri, joka on varattu maan korkeimman eliitin jäsenille.

South China Morning Post kertoo leiristä tästä löytyvässä loikkareiden paljastuksiin perustuvassa reportaasissaan.

Leirille passitetaan lehden mukaan erityisesti maan johtajan epäsuosioon joutuneita Kimin klaanin jäseniä eli hänen sukulaisiaan. Pohjois-Korean nykyisen diktaattorin Kim Jong-unin isä ja maan edellinen hallitsija, Kim Jong-il täytti leiriä antaumuksella. Hänen poikansa on suosinut teloituksia vankeuden sijaan.

Lomakylän olot ovat tavallista vankileiriä paremmat.

– Heitä (vankeja) ei pakoteta töihin pelloille tai kaivoksiin, eikä heidän tarvitse valmistaa itse ruokaansa. Heidän annoksensa tuodaan heille päivittäin, Lim Cheon-yong kertoo.

Lim palveli Pohjois-Korean armeijan erikoisjoukoissa. Hän loikkasi vuonna 2000. Limin mukaan leirin lempinimi juontaa juurensa tavallista paremmista oloista. Muutkin loikkarit ovat kertoneet aiemmin eliitin leiristä.

Entinen sotilas sai tietää lomakylästä tutustuttuaan armeijassa Kim Jong-ilin serkkuun Kim Sung-iliin, joka kertoi paikasta toverilleen.

– Hän oli höveli tyyppi, ja tykkäsi juoda ja jahdata naisia. Välillä hän hävisi viikoksi tai kahdeksi – se oli yksikössämme ennenkuulumatonta – ja tuli takaisin kalliiden viinapullojen kanssa. Maistoin hyvää viskiä ensi kertaa Kimin kanssa, Lim Cheon-yong muistelee.

Lim vihjaa, että sekä Kim Sung-ilin isä että äiti olisi vangittu aikanaan leirille. Kim Jong-il piti heitä uhkana valta-asemalleen. Kimin klaanin sisäiset valtataistelut ovat tyypillisiä Pohjois-Korealle.

Hyanghariin vangittiin myös huhujen mukaan esimerkiksi Pohjois-Korean valtion perustajan ja ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin toinen vaimo Kim Song-ae.

Hän on Kim Jong-ilin velipuolen Kim Pyong-ilin äiti. Kim Pyong-ilin uskotaan tavoitelleen valtaa Kim Il-sungin kuoleman jälkeen. Sittemmin mies on elänyt käytännössä karkotettuna.

South China Morning Postin mukaan mies on toiminut poliittisen uransa vähäpätöisinä pidetyissä diplomaattisissa tehtävissä kuten esimerkiksi Pohjois-Korean lähettiläänä Jugoslaviassa, Unkarissa, Bulgariassa, Suomessa ja Puolassa.

Kimin sukulaisten lisäksi lomakylään on vangittu korkeita politiikan ja armeijan johtohahmoja, jotka ovat joutuneet diktaattorin epäsuosioon.

– Huippuaikoina siellä oli noin 1 000 vankia. Heihin kuuluivat myös vankien perheenjäsenet. Johto näyttää tyytyvän siihen, että he elävät ja kuolevat siellä vankeudessa. Vangit taas hyväksyvät suhteellisen mukavan elämän.