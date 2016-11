Kim Jong-un lanseeraa miehistä toimintakykyä parantavia rohdoksia – aiotaan markkinoida ulkomaille

Pohjois-Koreasta kerrotaan, että johtaja Kim Jong-unin tutkijat ovat kehittäneet "miehisyysrohdoksia", joiden tarkoitus nostaa miesten libidoa ja parantaa heidän suoritustaan makuuhuoneessa.

The Sunin mukaan Pohjois-Korean johtaja oli pyytänyt tiedemiehiään luomaan lääkkeen, joka helpottaisi miesten seksuaalista toimintakykyä.

Miehisyyslääkkeitä aiotaan markkinoida myös ulkomaille. Pakkauksiin on lisätty muun muassa englanninkieliset ohjeet.

Yksi rohdoksista on tehty merisiilistä, jolla kerrotaan olevan hyödyllinen vaikutus miesten seksuaaliselle toimintakyvylle. Lääkkeen kerrotaan myös auttavan fyysiseen ja psyykkiseen väsymykseen.

Keski-ikäisille miehille on luotu oma lääke, joka on tehty käärmeuutteesta. Miehisen toimintakyvyn lisäksi sen on kerrottu olevan tehokas apu psoriasikseen ja tuberkuloosiin.

Kolmas rohdos, joka on tehty alkoholiin liotetuista sienistä, auttaa paitsi seksuaaliseen toimintakykyyn myös helpottaa stressiä ja ehkäisee tulehduksia, tiedemiehet väittävät.

Kim Jong-unin tiedemiesten on aiemmin väitetty keksineen hoidon myös muun muassa syöpään ja aidsiin.