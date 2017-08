Tällainen on salaperäinen Kim Jong-un – Pohjois-Korean johtaja sai kenraalin univormun kahdeksanvuotiaana

Pohjois-Korean sotaisa retoriikka ja kiihtyvä ydinaseohjelma ovat kääntäneet kansainvälisen yhteisön katseet eristäytynyttä diktatuuria johtavaan 33-vuotiaaseen Kim Jong-uniin.

Nuoresta johtajasta tiedetään kuitenkin hyvin vähän. Kimin julkisuuteen annetut lausunnot ovat etäisiä eikä mies ole vieraillut kertaakaan ulkomailla sen jälkeen, kun nousi Pohjois-Korean johtoon vuonna 2011.

Kimin julkisuuskuva lännessä koostuu pitkälti toisen tai kolmannen käden tiedonmurusista ja esiintymisistä Pohjois-Korean kansalle suunnatussa propagandassa. Tämä yhdessä toisinaan liioittelevan ja karrikoivan uutisoinnin kanssa on ollut omiaan ruokkimaan kuvaa eksentrisestä ja henkisesti epävakaasta johtajasta.

Washington Postin mukaan Kim Jong-unista länsimaisessa mediassa maalattu kuva ei tee miehelle oikeutta. Pohjois-Korean johtajan aliarvioiminen on saattanut olla osasyynä siihen, että maan ydinaseohjelman nopea kehitys on päässyt yllättämään kansainvälisen yhteisön.

"Älykäs, pragmaattinen, päättäväinen. Mutta myös arvaamaton, äkkipikainen ja valmis tappamaan", Soulin Kookmin-yliopiston Pohjois-Korean asiantuntija Andrei Lankov kuvailee nuorta johtajaa.

Armoton vallanperijä

Kim Jong-un esiintyi ensi kertaa julkisesti maansa valtiollisessa mediassa vasta syyskuussa 2010 eli vain hieman yli vuotta ennen valtaannousuaan. Tuolloin Kimistä tehtiin neljän tähden kenraali ja maata nimellisesti hallitsevan työväenpuolueen sotilasasioiden keskuskomitean varapuheenjohtaja.

Ennen Kimin nimitystä selkeään seuraajan rooliin kukaan ei tiennyt, mitä hänen isänsä Kim Jong-ilin valtakauden päätyttyä tapahtuisi eikä juuri kukaan odottanut, että valtaan nousisi Kim Jong-un.

Maata vuodesta 1994 hallinnut Kim Jong-il peri vallan omalta isältään ja maan perustajalta Kim Il-sungilta. Kim Jong-il sai ainakin kuusi lasta tiettävästi kolmen eri vaimon kanssa. Kim Jong-ilin vanhinta poikaa Kim Jong-namia pidettiin pitkään kaikkein todennäköisimpänä vallanperijänä. Hän lähti kuitenkin jonkinasteiseen maanpakoon 2000-luvun alussa ja muuttui isänsä hallinnon kriitikoksi. Toinen poika Kim Jong-chol oli taas Kim Jong-ilin mielestä liian naismainen johtamaan. Hänet on toisinaan bongattu lännessä rock-konserteissa.

Kim Jong-un oli puolestaan isänsä silmäterä. Kimin tädin Ko Yong-sukin mukaan Kim Jong-un sai kahdeksanvuotispäivälahjaksi kenraalin univormun. Sen jälkeen Pohjois-Korean armeijan kenraalit alkoivat kumartaa hänen edessään.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun entinen päällikkö Ra Jong-yil paljasti viime vuoden alussa julkaistussa kirjassaan, että Kim Jong-il oli kaikesta huolimatta suunnitellut päättävänsä vallanperimysjärjestelmän. Kim Jong-il halusi antaa Pohjois-Korean valitsemansa kymmenjäsenisen komitean käsiin oman valtakautensa jälkeen.

Ra on kertonut Kim Jong-ilin äkillisen kuoleman vuonna 2011 johtaneen tilanteeseen, jossa komitean kymmenen jäsentä ja Kimin perilliset taistelivat vallasta. Voittajaksi nousi Kim Jong-un. Tie ei ollut helppo ja matkalla tuli ruumiita. Kim Jong-un teloitutti viisi niistä seitsemästä miehestä, jotka kantoivat hänen isänsä arkkua.

Nuoren Kimin sedällä Jang Song Taekilla oli suuri rooli Pohjois-Korean sotkuisessa valtapelissä vain 27-vuotiaana luovineen diktaattorin valta-aseman vakiintumisessa. Vaikutusvaltainen ja uudistusmielinen huippupoliitikko Jang joutui itsekin lopulta Kimin puhdistusten uhriksi. Hänet teloitettiin näytöstyyliin vuonna 2013. Joidenkin lähteiden mukaan Kim on sittemmin tapattanut kaikki Jangin parisenkymmentä lastakin.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan Kim Jong-un on päästänyt lyhyen valtakautensa aikana päiviltä lukuisia muitakin vanhan kaartin pohjoiskorealaispäättäjiä ja jopa veljensä Kim Jong-namin. Hänet tapettiin VX-hermomyrkyllä Kuala Lumpurin lentokentällä Malesiassa tämän vuoden helmikuussa.

Lännessä oppinut uudistaja

Samalla kun Kim Jong-un on tullut tunnetuksi julmista puhdistuksistaan, on lännessä pitkälti sivuutettu hänen talouspoliittiset linjauksensa. Nuori Kim on avannut maansa taloutta ja vähentänyt valtion kontrollia liike-elämästä. Tämä on saanut aikaan vaatimatonta kasvua ja palauttanut hänen isänsä aikaisen talouskurjuuden vesittämää kansansuosiota.

Kim opiskeli Sveitsissä ja matkaili nuorena eri puolilla Eurooppaa. Se saattoi jättää jälkensä.

– Amerikka päihitti Japanin, mutta he ovat jälleenrakentaneet maansa. Kaupat ovat täynnä tavaraa. Entä meidän maamme, Kimin perheen entinen kokki Kenji Fujimoto on kertonut nuoren Kim Jong-unin kerran ihmetelleen.

Kim oli ehdottanut samassa keskustelussa, että Pohjois-Korean pitäisi ottaa oppia Kiinan markkinareformeista.

Pohjoiskorealainen media on maalannut Kimistä kuvaa ihmelapsena, "nerojen nerona", joka ajoi jo pienenä nopeita autoja ja veneitä sekä ampui mestarillisesti. Hänen kerrotaan kirjoittaneen 16-vuotiaana syväluotaavan tutkimuksen isoisänsä johtajuudesta Korean sodassa.

Kimin Sveitsin opiskelukavereiden mukaan Pohjois-Korean tuleva diktaattori oli todellisuudessa hiljainen teinipoika, joka rakasti James Bond -elokuvia ja koripalloa. Peitehenkilöllisyyden turvin Sveitsissä ollut Kim pisti silmään vain kalliiden vaatteidensa ja palvelijoidensa vuoksi. Erään entisen luokkatoverin mukaan Kim "ei ollut tyhmin, mutta ei fiksuinkaan oppilas".

Entinen koripallotähti Dennis Rodman on eräs harvoja oikeasti Kimin kanssa aikaa viettäneitä länsimaalaisia. Hän on kertonut Kimin viettävän hulppeaa luksuselämää, johon kuuluu ylellisiä palatseja, huvijahteja, lentokoneita ja kalleimpia ruokia ja juomia. Rodmanin mukaan Kimin henkilökultti on mykistävä. Hän muisteli maaliskuussa vierailua pohjoiskorealaiselle stadionille, jonne oli pakkaantunut 150 000 ihmistä.

– He seisoivat taputtamassa puoli tuntia. He itkivät hänen vuokseen, Rodman kertoi.

Kim on isästään poiketen pyrkinyt luomaan itsestään kuvaa kansanmiehenä ja vähentämään hallitsevaan dynastiaan liittyvää mystiikkaa. Kim esiintyy propagandakuvissa usein haltioituneilta näyttävien tavallisten kansalaisten parissa. Hänen vaimonsa Ri Sol-ju on toisinaan hänen rinnallaan. Kimillä ja Rillä on tiettävästi viime vuonna syntynyt poika ja alakouluikäinen tyttö.

Kimiä verrataan usein Kim Il-sungiin. Johtajat muistuttavat toisiaan ja jotkut väittävät Kimin lihottaneen itseään näyttääkseen enemmän liki jumalolennoksi Pohjois-Korean kansan parissa kohotetulta isoisältään. Kim vaikuttaa jopa kopioineen tavan, jolla Kim Il-sung piteli savukettaan.

– Kun me pohjoiskorealaiset näimme hänet ensimmäistä kertaa, luulimme, että Kim Il-sung oli syntynyt uudestaan, pohjoiskorealainen loikkari Baek Ju-min on sanonut.

Byungjin

Pohjoiskorealaisten matala elintaso on kenties suurin uhka Kim Jong-unin vallalle. Etelänaapurissa tienataan keskimäärin 20 kertaa enemmän ja tavallisille pohjoiskorealaisille tihkuu modernin teknologian ansiosta yhä enemmän tietoa ulkomaailmasta. Loikkauksia tapahtuu paljon, vaikka epäonnistunut yritys tietää kuolemaa tai passitusta pahamaineisille vankileireille.

Pohjois-Korean hallinto haluaa myös suojautua ulkovaltojen painostukselta. Kansainvälinen yhteisö on soimannut Kimiä jo pitkään laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista ja demokratian puutteesta.

Kimin vastaus on ollut byungjin. Sillä tarkoitetaan "rinnakaisen etenemisen" talouspolitiikkaa. Yhtäältä maa pyrkii kehittämään talouttaan ja toisaalta edistämään mittavaa ydinaseohjelmaansa. Kimin ajattelun mukaan riittävä ydinasepelote on ainoa asia, jolla Pohjois-Korea voi taata itselleen riittävän rauhan keskittyäkseen talouskasvuun.

Tavoitteet ovat ristiriitaisia. Ydinohjelman jatkaminen on johtanut kiihtyvään pakotekierteeseen eikä Pohjois-Korea ei voi menestyä täysin suljettuna taloutena.

Kim näkee asian kuitenkin toisin. Pohjoiskorealaisten mukaan Libyan ja Irakin tapahtumat 2000-luvulla ovat osoittaneet, ettei ulkomaiden masinoimalta kumoukselta voi suojautua ilman ydinaseita. Pohjois-Korean valtiojohto uskoo, että maailman on lopulta pakko hyväksyä se ydinasevaltiona kansainvälisen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi omilla ehdoillaan.