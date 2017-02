Kim Jong-unin rock-kitaristiveli kuvattiin Eric Claptonin keikalla Lontoossa

Länsitiedustelu uskoi törmänneensä koodattuun viestiin, kun Pohjois-Korean Britannian suurlähetystöön saapui vuonna 2015 tuntemattomasta osoitteesta sähköpostiviesti, jossa suurlähettiläs Thae Yong Hota kehotettiin ”menemään Royal Albert Halliin ja hankkimaan neljä lippua”.

Suurlähettiläs on sittemmin loikannut. The Sun kertoo hänen nyt paljastaneen, että todellisuudessa kyse oli juuri siitä, mitä viestissä sanottiin. Hänen piti hankkia liput kitaristilegenda Eric Claptonin Lontoon keikalle.

– Tajusin, että kyseessä on pakko olla Kim Jong-chul, entinen suurlähettiläs sanoo.

Kim Jong-chul on Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin vähän tunnettu veli. Hänen roolistaan maan hallinnossa on hyvin vähän tietoa. Varmaa on kuitenkin, että mies on Eric Claptonin musiikin suuri ystävä. Hänet on tiettävästi aiemmin bongattu Claptonin konserteissa Singaporessa ja Saksassa.

Diktaattorin veljeksi uskottu henkilö saapuu Lontoossa otetulla videolla (kuvakaappaus yllä) Lontoon keikkapaikalle mustassa nahkatakissa ja aurinkolaseissa.

The Sunin mukaan 35-vuotias Kim Jong-chul soittaa itsekin kitaraa.

Entinen suurlähettiläs Thae Yong Ho kertoo myös kierrättäneensä Kim Jong-chulia kokeilemassa kitaroita Lontoon musiikkikaupoissa.