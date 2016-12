Kim Jong-un ei tarjoa terveydenhuoltoa – Pohjoiskorealaiset lääkitsevät jopa lapsia metamfetamiinilla

Kim Jong-unin johtamassa Pohjois-Koreassa on koukututtu metamfetamiini-huumeeseen, kertoo The Sun. Maan tiedemiehet ja opettajat, jotka tarvitsevat epätoivoisesti rahaa ruokaan, täydentävät pieniä tulojaan valmistamalla kristallimaista huumetta Breaking Bad -televisiosarjan tyyliin, Pohjois-Koreasta loikanneet kertovat.

Metamfetamiinia myydään Pohjois-Koreassa hintaan 11 puntaa (13,10 euroa). Hinta on murto-osa vastaavasta katuhinnasta Iso-Britanniassa.

Koska huume on edullista, Pohjois-Korean kansalaiset käyttävät sitä särkylääkkeenä, koska heillä ei ole pääsyä kunnolliseen terveydenhoitoon. Lähdetietojen mukaan metamfetamiinin käyttö on yleistynyt voimakkaasti kaikenikäisten ihmisten käytössä. Yksi loikkareista on todistanut jopa kuusivuotiaan lapsen huumeidenkäyttöä.

Uskon monien pohjoiskorealaisten olevan huumeaddikteja. Minulle oli hyötyä heidän riippuvuudestaan. Myin huumeita jopa poliiseille eri puolilla maata, kertoo nimettömänä pysyttelevä ja aiemmin Pohjois-Koreassa huumeita myynyt loikkari.

– Metamfetamiini on tärkein asia, jota ei voi unohtaa pohjoiskorealaisten nuorten juhlista, loikkarit kertovat.