Pitäisikö Kim Jong-un murhata? Tämä siitä seuraisi

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS

Foreign Policy -lehti arvioi artikkelissaan seurauksia, joita Pohjois-Korean johtajaa vastaan suunnatulla täsmäiskulla voisi olla.

Vaikka isku onnistuisi, Pohjois-Korean sotavoimat kykenisivät lehden mukaan aiheuttamaan massiivista tuhoa eteläisessä naapurissaan, jossa on myös suuri määrä amerikkalaisjoukkoja. Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis on sanonut, että vaikka USA ja Etelä-Korea menestyisivät sodassa Pohjois-Koreaa vastaan, olisi tuloksena inhimillistä kärsimystä tavalla, jota ei ole nähty vuoden 1953 jälkeen. Vuosi on Korean sodan päättymisvuosi.

Pohjois-Korean ongelmat eivät Foreign Policyn mukaan myöskään loppuisi Kimin kuolemaan, sillä Kim-dynastia tukijoineen on vallassa ollessaan ottanut haltuunsa käytännössä maan koko yhteiskunnan. Lehden mukaan on epätodennäköistä, että konfliktista voisi ainakaan nopeasti syntyä parempaa pohjoiskorealaista yhteiskuntaa.

Kim Jong-unia vastaan tehdyn iskun toteuttamista ja siitä seuraava mahdollisesta konfliktista selviämistä vaikeampi kysymys onkin, mitä Pohjois-Korealle tehtäisiin viimeisen Kimin jälkeen.