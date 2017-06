Brittien EU-virastojen uudelleensijoituksesta nousi kunnon kiista

EU jakautuu Britannian lähdön jälkeen entistä selvemmin pohjoiseen ja eteläiseen, Ranskan ja Saksan johtamaan leiriin. Se kävi selväksi tänään Brysselissä päättyneessä EU-huippukokouksessa ja etenkin kokouksen kauppapoliittisissa päätöksissä.

Kokouksessa hyväksyttyjen päätelmien mukaan kauppasopimusten vastavuoroisuutta on lisättävä. Eli jatkossa olisi analysoitava, onko eurooppalaisella yrityksellä mahdollisuutta tehdä samanlaista yrityskauppaa tai investointia Kiinaan kuin kiinalaisella yrityksellä Eurooppaan. Taustalta löytyy Ranskan uuden presidentin, Emmanuel Macronin lupaus luoda Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan.

– Kaikki kannattavat vapaata ja reilua kauppaa. Se, kumpaa sanaa painotetaan, eroaa. Suomi ei halua rajoittaa investointeja, mutta Ranska haluaa suojella teollisuuttaan, totesi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kokouksen päätteeksi.

"Suomen mahdollisuudet heikot"

Huippukokous nuiji tukun päätöksiä, mutta kiistanalainen kysymys Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen uudelleensijoituksesta päätettiin venyttää marraskuulle.

Ison, yli 900 henkilöä työllistävän lääkeviraston ja pienemmän pankkiviraston uudelleensijoituksesta on kehkeytymässä farssi. Lähes kaikki jäsenmaat haluavat jommankumman viraston itselleen, mukaan lukien Suomi. Suomi on hakenut lääkevirastoa. Sipilän mukaan Suomen mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole kovin suuret. Suomi on pieni jäsenmaa, jolla on jo nyt EU:n viidenneksi suurin virasto, Helsingissä sijaitseva kemikaalivirasto.

Jäsenmaat löysivät kokouksessa yhteisymmärryksen kriteereistä, joiden perusteella virastojen uudelleensijoituksesta äänestetään. Kriteereissä painotetaan esimerkiksi toiminnan jatkuvuutta ja valmista infrastruktuuria. Viraston on sijaittava kansainvälisen lentokentän vieressä, hotellihuonekapasiteetin tulee riittää vastaanottamaan vuosittain 36 000 vierasta ja lähistöltä on löydyttävä 650 koulupaikkaa viraston työntekijöiden lapsille. Etenkin itäisen Euroopan EU-maat painottavat myös maantieteellistä tasapainoa. Virastot kuuluvat heille, sillä "uusista" jäsenmaista ei vielä virastoja löydy.

Asiaan palataan lokakuun huippukokouksessa ja äänestys suoritetaan salaisella lippuäänestyksellä. Päätöksillä on kiire, sillä virastojen toiminnan jatkuvuus on turvattava keskeytyksettä Britannian EU-eron astuessa voimaan maaliskuussa 2019. Esimerkiksi lääkeviraston on pysyttävä toimintakykyisenä tai lääkkeet eivät pääse Euroopan markkinoille.

Huippukokous linjasi myös, että EU tarvitsee uusia toimia vastatakseen jälleen kasvussa oleviin muuttovirtoihin Välimeren ylitse. Lisäksi EU-maat vahvistivat sitoumuksensa Pariisiin ilmastosopimukseen ja kiittivät Suomea Helsinkiin perustetusta hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Eilen alkaneessa huippukokouksessa päätettiin lisäksi muun muassa rakenteellisen puolustusyhteistyön aloittamisesta.