9,5 miljoonaa opiskelijaa, vuosien ulkoa opiskelu, satoja harjoituskokeita – tämä on Kiinan Gaokao

Ensi viikolla miljoonat kiinalaisnuoret ottavat osaa elämänsä tärkeimpään kokeeseen. Gaokaoksi (lit. korkea koe) kutsuttu koe määrittää mihin korkeakouluun nuori mahdollisesti pääsee. Viime vuonna kokeeseen osallistujia oli lähes yhdeksän ja puoli miljoonaa.

Gaokaon historialliset juuret ovat Kiinan keisarikuntien virkamieskokeessa. Kokeessa onnistumisen avulla periaatteessa kenellä tahansa lukutaitoisella oli mahdollisuus ansaita yhteiskunnassa korkealle arvostettu ja hyvin palkittu virkamiesstatus. Koe oli käytössä yli 1300 vuotta ja se perustui Kiinan kirjallisuuden klassikoihin, kuten esimerkiksi Kungfutsen teksteihin. Tämän päivän Gaokao ei suoraan takaa paikkaa Kiinan yhden puolueen poliittisessa järjestelmässä. Parhaimmat pisteet saaneet nuoret kuitenkin pääsevät Kiinan arvostetuimpiin korkeakouluihin kuten pekingiläiseen Tsinghuan yliopistoon, joista Kiinan kommunistisen puolueen korkeimmat jäsenet käytännössä rekrytoidaan.

Pelissä on paljon, eivätkä nuoret tai heidän perheensä halua jättää mitään sattuman varaan kokeisiin valmistautuessaan. Kokeeseen valmistaudutaan vuosia, ruokavalioita optimoidaan ja harjoituskokeita tehdään satoja. Myös parhaisiin tuloksiin valmentavista lukiota vastaavista kouluista pidetään tarkkaa listaa. Näissä Gaokao-tehtaiksi kutsutuissa kouluissa saattaa olla tuhansia opiskelijoita. Pahamaineisimmissa kouluissa oppilaat heräävät puoli viideltä aamulla ja opiskelevat kellon ympäri. Ruokailuun on varattu viisitoista minuuttia, puhelimia ei saa omistaa, eikä vastakkaisen sukupuolen kanssa keskustella.

Itse koepäivät näkyvät myös koesalien ulkopuolella. Paikallisia yrityksiä on kehotettu olemana pitämättä turhaa meteliä ja lentokoneiden lentoreittejä muutetaan lentomelun välttämiseksi. Koesalien ulkopuolella taas partioivat poliisit, joiden tehtävänä on valvoa mahdollista kokeessa huijaamista. Koesalien ulkopuolelle taas on kutsuttu valmiudessa olevia ambulansseja siltä varalta, että joku kokeeseen osallistuvista nuorista saa hermoromahduksen.

Kiinan opetusministeriötä onkin jo vuosia painostettu tekemään uudistuksia kokeeseen, mikä useiden mielestä mittaa ulkoa opettelua asioiden varsinaisen oppimisen sijaan. Opetusministeriö aloitti vuonna 2014 uudistuksen, minkä on määrä olla valmis vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksen tavoitteena on antaa kokeeseen osallistuville enemmän mahdollisuuksia valita mitä lukuaineita opiskella koetta varten. Tällä hetkellä nuoren pitää valita hyvin aikaisessa vaiheessa valita opiskellako humanistisia vai luonnontieteellisiä lukuaineita koetta varten. Uudistettu koe on käytössä tänä keväänä ensimmäistä kertaa kolmessa Kiinan provinssissa.

Uudistuksessa ei kuitenkaan puututa sen painoarvoon korkeakoulupaikan määrittäjänä. Suunnitelluista uudistuksista huolimatta Kiinan koejärjestelmän painoarvo tuskin tulee vähenemään tulevaisuudessa. Vaikka Kiinan talous on bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurin, vertailtaessa bruttokansantuotetta henkeä kohden on tilanne toinen. Maailman suurimmasta asukasluvusta johtuen on Kiina tällöin kansainvälisesti vertailtuna samalla tasolla esimerkiksi Costa Rican kanssa. Talouskasvusta huolimatta Gaokaossa onnistuminen ja sitä kautta ansaittu opiskelupaikka maan arvostetummissa korkeakouluissa onkin edelleen paras ja varmin tapa nostaa itsensä ja oma perheensä köyhyydestä Kiinassa.

HANNAMIINA TANNINEN, Hongkong