Kiinan valtapeli on käynnissä

Maailman suurinta taloutta ja maailmanpolitiikan mahtimaata yksipuoluejärjestelmän avulla hallitseva Kiinan Kommunistinen puolue valmistautuu viiden vuoden välein pidettävään puoluekokoukseensa. Järjestyksessään yhdeksästoista puoluekokous on siitä merkittävä, että sen noin 2300 puoluekokousedustajaa päättää puolueen tärkeimpien toimielinten koosta ja jäsenistä.

Valittavina ovat esimerkiksi puolueen keskuskomitea ja pysyvä poliittinen komitea. Kiinan Kommunistisen puolueen sisäisten vallanvaihdoksen prosesseista tai päätösperusteista ei perinteisesti ole ollut tarjolla kovin tarkkaa tietoa. Eikä tämä vuosi ole poikkeus, sillä edes kokouksen ajankohta ei ole tiedossa. Sen kuitenkin arvioidaan olevan loppusyksystä, loka-marraskuun vaihteessa.

Mutta kuten missä tahansa muussakin poliittisessa valintatilanteessa, myös tässä eri valtaryhmittyvät kilpailevat keskenään. Vaikka kaikki saattaa näyttää ulospäin kiinalaisen harmoniselta ja etukäteen sovitulta, kuohuu kulisseissa. Juuri elokuussa Kiinan valtaeliitti kokoontuu perinteisesti epävirallisiin, suljettuihin kokouksiin keskustelemaan henkilövalinnoista.

Erityisen suuri merkitys tuleviin valintoihin on sillä, kuinka paljon Kiinan istuva presidentti Xi Jinping pystyy vahvistamaan omaa valta-asemaansa. Suurin mielenkiinto valtaruletissa kohdistuneekin puolueen vallan keskittymänä pidetyn pysyvän poliittisen komitean kokoonpanon muutoksiin. Poliittisen Komitean kokoa ei ole tarkasti säädelty, mutta istuvasta presidentistä riippuen sen koko on ollut viidestä yhdeksään jäsentä. Tällä hetkellä komiteassa on seitsemän jäsentä, joista erovuorossa on viisi.

Periaatteessa edes presidentti Xin paikka komitean ykkösmiehenä ei ole taattu, mutta käytännössä hän kuitenkin pitänee tehtävänsä. Samoin hänen asemalleen puolueen pääsihteerinä ja puolustuskomission puheenjohtajan tuskin ilmaantuu haastajia. Uusien komitean jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle antaakin presidentti Xille hyvän mahdollisuuden ympäröidä itsensä lojaaleilla kannattajilla.

Tämä tullee tarpeeseen erityisesti ensi vuonna, jolloin presidentin valtakausi on katkolla. Varsinkin presidentti Xin valtakauden alkua leimannut korruptiovastaisuus ja sen täytäntöönpanosta johtuneet viralta laittamiset ovat luoneet hänelle vihamiehiä. Tämä on toisaalta antanut mahdollisuuden täyttää avautuneet virat omilla kannattajilla.

Erityisen tiuhaan ovi on käynyt paikallishallinnossa. Kiinan 31 provinssista 23:ssa keskushallinnosta vaihtoon on mennyt sekä paikallinen poliittinen sihteeri, että pormestari.

Provinssin johdossa hankittu kokemus on perinteisesti auttanut eteenpäin kohti puoluejohtoa. Myös Xi itse on toiminut kolmen eri provinssin johdossa ennen ensimmäistä Pekingin virkaansa. Valituille uusille paikallishallinnon johtohahmoille povataankin paikkoja noin 370 paikkaisessa puolueen keskuskomiteassa, minkä uudet edustajat valitsevat juuri pysyvän poliittisen komitean jäsenet.

HANNAMIINA TANNINEN, Hong Kong