"Limuviinan osuus alkoholimyynnistä 0,2 prosenttia" - TE: Keskon pääjohtaja kypsyi viinakeskusteluun

Keskon pääjohtaja Mikko Helander ihmettelee käytyä alkoholikeskustelua ja päätöksentekoprosessia. Erityisesti mieleen on jäänyt limuviinan riepottelu.

– Turha tätä on kierrellä ja kaarrella – minusta limuviina-keskustelu on mennyt väärille raiteille. Totuus on, että limuviinan osuus päivittäistavarakaupan alkoholimyynnistä on nyt 0,2 prosenttia, Helander sanoo Talouselämälle.

Hallituspuolueet eivät päässeet yhteisymmärrykseen alkoholilaista kuluneella viikolla. Asian käsittely siirtynee seuraavaksi hallituspuolueiden puheenjohtajien käsiin, kun eduskuntaryhmät eivät kyenneet tekemään ratkaisua, vaikka yksi kompromissi oli jo tehty vuosi sitten.

Helander vihjaa Talouselämälle, että limuviinakeskustelussa taustalla ovat Alkon intressit.

– Keskustelulla halutaan myös estää lonkeron tuleminen ruokakauppoihin. Lonkero taitaa olla valtionyhtiö Alkon myydyin tuote, Helander sanoo.