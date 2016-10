Jorma Ollilla KL:lle: Kansan jakautuminen on yllättävää Yhdysvalloissa

Jorma Ollilan mielestä kansan jakautuminen on yllättävää, eikä hän ole koskaan ennen kokenut tällaista Yhdysvalloissa.

Hän hämmästelee Kauppalehden haastattelussa, että nyt ihmiset istuvat eri pöydissä, eivätkä republikaanit ja demokraatit enää mahdu kongressissa samaan hissiin.

Kauppalehti haastatteli Ollilaa New Yorkissa, missä Harri Saukkomaan kirjoittama muistelmateos Mahdoton menestys lanseerattiin maanantaina nimellä Against all Odds.

Presidentinvaalien yhteydessä pinnalle noussut vapaakaupan vastustus mietityttää lehden mukaan myös Ollilaa.

Vapaakaupalla oli Ollilan mukaan suuri merkitys myös Nokian nousulle. Nyt hän pitää Suomen kannalta tärkeänä, että transatlanttinen investointi ja vapaakauppasopimus TTIP toteutuisi.