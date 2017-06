"Valheita, kirottuja valheita" vai "terroristien ystävä" - brittien vaalilehtien ratkihauskat kannet

Daily Starin mukaan taistelu on Jezza vastaan Tezza, Metron mukaan tänään nähdään taistelu Britanniasta.

The Sun laittaisi Jeremy Corbinin roskiin, Daily Mirror sanoo Theresa Mayta valehtelijaksi.

Britannian kuuluisat ja värikkäät tabloid-lehdet eivät arastele ottaa kantaa torstaisiin maan parlamenttivaaleihin.

Lehtien kansia näkyy ylläolevassa kuvakarusellissa.

Daily Mirror on julkaissut kannessaann pääministeri Theresa Mayn vähemmän mairittelevan valokuvan. Otsikkoteksti on "valheita, kirottuja valheita ja Theresa May. Älä tuomitse Britanniaa viiteen konservatiivien rikottujen lupausten lisävuoteen".

The Sun vastaa kansikuvituksella, jossa labourin johtaja Jeremy Corbyn on laitettu roskakoriin ("Cor-bin"). "Terroristien ystävä, tarpeeton Brexitissä, töiden tuhoaja, bisneksen vihollinen, valtavia veronkorotuksia, liittojen käsinukke, ydinaseistuksen luovuttaja, vahingollista kulutusta, vapaata maahantuloa, marxilainen ekstremisti", lehti julistaa Corbynista.