Tutkimuksen yllätystulos: Kaloilla onkin tunteet ja sosiaalinen elämä

Tutkijoiden mukaan kalat kykenevät muodostamaan ystävyyssuhteita ja tuntemaan positiivisia tunteita. Asiasta kertoo The Independent -lehti.

Aiempia käsityksiä haastaneessa tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin seeprakaloja ja sen takana on brittiläinen Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Yllättävän tutkimuksen mukaan kalat ovat sosiaalisia elämiä pitkälti samaan tapaan kuin ihmiset ja muut nisäkkäät.

RSPCA:n tutkimusosaston johtajan Penny Hawkinsin mukaan ihmisten, jotka syövät kalaa mutta kieltäytyvät muusta lihasta eettisistä syistä, tulisi pitää uusi tutkimustulos mielessä.