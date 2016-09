Hirviöjärjestö ISIS:llä useita mahdollisuuksia uudeksi johtajaksi - onko se joku heistä?

Islamilaisen valtion johtaja Abu Mohammed al-Adnani sai surmansa ilmaiskussa kolme viikkoa sitten. Järjestö on Irakissa ja Syyriassa ahtaalla, mutta kaikkiaan kaukana voitetusta.

Australialaisen news.comin mukaan al-Adnani oli ISIS:n puhemiehenä sen näkyvin johtohahmo ja vastasi muun muassa iskuista Euroopassa. Järjestön poliittinen johtaja, kalifiksin kutsuttu Abu Bakr al-Baghdadi pysyttelee piilossa.

Kymmenet jihadistit ovat halukkaita ottamaan al-Adnanin paikan. The Counter Extremism Project (CEP) on koonnut listan mahdollisista ehdokkaista.

Heihin kuuluu esimerkiksi Abu Ahmad al-Alwani, jota pidetään ISIS.n sotaneuvoston johtajana ja entisenä Diyalan provinssin johtajana.

Toinen ehdokas Turki al-Binali on ISIS:n uskonnollinen pääneuvonantaja, joka on tehnyt paljon järjestön kirjallisuudesta. Hän on muun muassa perustellut naispuolisten jesidien käytön orjina.

Sotilasjohtaja Abu Fatima al-Jaheishin on katsottu kuuluvan järjestön viiteen korkeimpaan sotakomentajaan.

Ayad al-Jumaili nimettiin joulukuussa ISIS:n sisäisen turvallisuuden yksikön päälliköksi.

Sotaministeri, USA:ssa koulutettu Gulmurod Khalimov oli aiemmin Tadzikistanissa Omon-poliisijoukkojen komentaja.

Raqqan kuvernööri Abu Luqman ja ISIS:n rajapäällikkö Abu-Muhammad al-Shimali ovat myös listalla mahdolliseksi uudeksi johtajaksi. Jälkimmäisen uskotaan vastanneen viimevuotisista Pariisin terrori-iskuista.

Islamilaisen valtion öljyteollisuudesta vastaa Faysal Ahmad bun Ali al-Zahrani.