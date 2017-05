Kabulin räjähdys lähellä Suomen lähetystöä, lähes kaikkiin suomalaisiin saatu yhteys

Lähetystöalueen räjähdyksessä on tähän asti 80 kuolonuhria.

– Olin saapunut työpaikalleni 20 minuuttia ennen räjähdystä, ja olin omassa työhuoneessani. Ensin varmasti kaikki luulimme, kun talo tärähti ihan kunnolla, että se on maanjäristys, mutta sitten alkoi tulla savua myös huoneeseen ja äkkiä ymmärsimme, että kyseessä on ollut todella iso pommi, Suomen Afganistanin-suurlähettiläs Anne Meskanen kuvaa Verkkouutisille.

Lähetystö on noin kilometrin päässä räjähdyspaikalta. Meskanen kertoo, että Suomen lähetystön henkilökunta on kunnossa. Lähetystö on pyrkinyt tavoittamaan kaikki Kabulissa oleilevat suomalaiset.

– Olemme saaneet lähes kaikki täällä olevat suomalaiset tavoitettua, Anne Meskanen kertoo.

Suurlähettilään mukaan on poikkeuksellista, että suuri räjähdys tapahtuu niin lähellä green zonea eli turvallista aluetta.

Räjähdys tapahtui Saksan ja Intian lähetystöjen välittömässä läheisyydessä green zonen ulkopuolella.

– Kyllä se kertoo siitä, että turvallisuustilanne on heikentynyt huomattavasti, Meskanen toteaa.

Hän muistuttaa, että turvallisuustilanteen heikkeneminen ei ole tapahtunut yhdessä päivässä, vaan se on jatkunut vuodesta 2015 lähtien, kun Yhdysvaltojen ja Naton joukot vetäytyivät Afganistanista ja vastuu turvallisuudesta siirrettiin Afganistanin hallinnolle.

– Hallituksen hallussa on tällä hetkellä vähemmän pinta-alaa kuin koskaan vuoden 2001 jälkeen. Kyllä se kertoo kaikin tavoin siitä, että valitettavasti paikalliset viranomaiset eivät ole pystyneet ottamaan tilannetta täysin käsiinsä, Meskanen arvioi.

Hänen mukaansa ulkomaalaisten turvallisuutta ei voida Kabulissa sataprosenttisesti taata. Diplomaattisten edustustojen väki on hyvin turvattu, mutta nyt isku tapahtui hyvin lähellä lähetystöjä.

Suomen lähetystön rutiinit jatkuvat normaalisti lähetystön sisällä, mutta tämän päivän aikana lähetystön väki ei ole vielä päässyt liikkumaan lähetystön ulkopuolella.

– Tästä hiljalleen palataan normaaliin. Työt jatkuvat lähetystön sisällä kuten ennenkin, Meskanen kertoo.

Kabulissa räjähti pommi kello 8.22 paikallista aikaa eli kello 5.52 Suomen aikaa keskiviikkona lähellä Saksan lähetystöä. Iskussa on kuollut ainakin 80 ihmistä ja haavoittuneita on yli 300.