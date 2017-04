Kymmenien ihmisten kerrotaan kuolleen kaasuiskussa Syyriassa

Syyrialaisten aktivistiryhmien mukaan kymmeniä on kuollut ja jopa yli 200 ihmistä haavoittunut kaasuiskussa Pohjois-Syyriassa. Iskun tekijä ei ole vielä selvillä. Asiasta uutisoi CNN.

Tiedot Khan Sheikhoun kaupungissa tapahtuneen iskun uhrimääristä vaihtelevat, mutta uhrein kuolinsyyn kerrotaan olevan kaasusta tai muusta kemiallisesta aineesta aiheutunut tukehtuminen.

CNN:n haastatteleman Aleppo Media Center -järjestön edustajan mukaan kuolleita olisi ainakin 67. Muiden järjestöjen arvioit vaihtelevat muutaman kymmenen ja 100 välillä.

Aktivistiryhmien mukaan kaasua levitettiin alueelle ilmaiskulla ja loukkaantuneita yritetään nyt evakuoida alueelta Turkkiin.

Kemiallisten aseiden käyttö on sotarikos. Iskun tekijästä ei ole vielä varmuutta, mutta alueen asukkaat syyttävät iskusta Syyrian hallintoa ja presidentti Bashar al-Assadia. Iskun kohdekaupunki on kapinallisten hallussa ja se on joutunut säännöllisesti Syyrian hallituksen ja tätä tukevan Venäjän pommitusten kohteeksi.

Länsimaat pitävät al-Assadia syyllisenä myös vuoden 2013 Ghoutassa tapahtuneeseen kaasuiskuun, jossa kuoli eri arvioiden mukaan jopa 300–1700 ihmistä.

Iskun seurauksena seitsemässä länsimaassa valmisteltiin pitkälle al-Assadin vastaista operaatiota, joka peruttiin Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvoteltua sopimuksen, jonka myötä Syyrian hallituksen oli määrä luovuttaa pois kaikki sen hallussa olevat kemialliset aseet.