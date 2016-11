Viron pääministeriksi pyrkivä Jüri Ratas Verkkouutisille: Suomi on aina ollut roolimalli Virolle

Viron politiikassa on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa. Vasta runsas viikko sitten parlamentin varapuhemies Jüri Ratas (38) nousi oppositiossa olevan keskipuolueen (Keskerakond) puheenjohtajaksi.

Jo muutamaa päivää myöhemmin reformipuoluetta edustavan Taavi Rõivasin hallitus kaatui luottamuslauseäänestyksessä. Nyt Ratas johtaa hallitustunnusteluja ja on nousemassa maansa seuraavaksi pääministeriksi.

Asetelman muutos on poikkeuksellisen merkittävä, sillä keskipuoluetta vuodesta 1991 viikon takaiseen puoluekokoukseen saakka johtanut Edgar Savisaar oli vienyt puolueensa poliittiseen paitsioon. Kiistellyn ja korruptioskandaaleissa ryvettyneen veteraanipoliitikon väistyminen näyttää nyt luoneen edellytykset puolueen paluulle hallitukseen ensi kertaa sitten vuoden 2007.

Joissakin arvioissa keskipuolueen johdolla muodostettavan hallituksen on ennakoitu merkitsevän dramaattista muutosta maan ulkopoliittisessa linjassa. Puolueen edellinen puheenjohtaja Edgar Savisaar ja eräät muut näkyvät keskustapoliitikot ovat aiemmin esittäneet lausuntoja, joissa Krimin liittäminen Venäjään on saanut osakseen ymmärrystä ja EU:n pakotelinjaa on pidetty vääränä.

Jüri Ratas ei näihin näkemyksiin yhdy, vaan korostaa jatkuvuutta.

– Meidän on jatkettava nykyisellä ulko- ja turvallisuuspoliittisella linjalla ja vahvistettava sitä edelleen, hän sanoo.

Tiivis yhteistyö Euroopan unionin, Naton ja liittolaismaiden kanssa on Rataksen mukaan Virolle olennaisen tärkeää. Vaikka Viro pyrkii vaalimaan hyviä suhteita kaikkiin naapureihinsa, Rataksen viesti Moskovaan on selvä.

– Venäjän on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta ja toisten valtioiden suvereniteettia. Tuemme Euroopan unionin nykyistä politiikkaa Venäjää kohtaan.

Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi ei Ratasta tunnu huolettavan.

– Maani on työskennellyt yhdessä useiden Yhdysvaltain presidenttien kanssa. Suhteemme Yhdysvaltoihin ovat aina olleet hyvät ja sellaisina ne tulevat säilymään myös tulevaisuudessa, hän vakuuttaa.

Näillä tavoitteilla hallitukseen

Johtamansa puolueen aatteen ja keskeiset hallitustavoitteet Jüri Ratas määrittelee korostetun pragmaattisesti.

– Keskipuolue on aina ollut vahva talous- ja sosiaalipolitiikassa. Puolueen keskeisenä pyrkimyksenä on Viron elintason nostaminen edelleen, hän sanoo Verkkouutisille.

– Olemme aina ponnistelleet edustaaksemme ihmisiä sukupuolesta, iästä tai kansallisuudesta riippumatta. Uskon, että asemamme Viron suurimpana ja suosituimpana puolueena perustuu juuri tähän.

Hallituksessa puolue tavoittelisi Rataksen mukaan väestönkasvun edistämistä ja kestävää talouskasvua. Asialistan kärkipäässä on myös pienipalkkaisten työntekijöiden verorasituksen alentaminen.

On huomionarvoista, että puolueen päätavoitteista kysyttäessä Ratas ei mainitse herkkää kysymystä Virossa vailla kansalaisuutta elävien asemasta. Tähän pääosin venäjänkielisistä koostuvaan ryhmään kuuluu edelleen noin 80 000 henkeä. Kansalaisuuden ehtojen lieventäminen on perinteisesti ollut keskipuolueelle tärkeä teema.

Hallitusneuvottelut ovat kuitenkin vasta käynnistyneet, eikä Keskipuolueen kaikkien suunnitelmien esitteleminen ole Rataksen mukaan vielä tässä vaiheessa mahdollista.

Lämmin Suomi-suhde

Viron ja Suomen suhteita Ratas kuvaa hyvin läheisiksi ja tärkeiksi Virolle.

– Välillämme on vahvat historialliset siteet, ja Suomi on aina ollut onnistunut roolimalli Virolle. Tosiasia, että noin 50 000 virolaista asuu pysyvästi Suomessa, ei ole siitä vähäisin osoitus, hän sanoo.

Lisääntyvä yhteistyö useilla eri osa-alueilla, kuten taloudessa, ympäristönsuojelussa, kulttuurissa ja puolustuksessa, on Rataksen mielestä molempien etu.

– Suhtaudun aina avoimesti uusiin ideoihin ja ehdotuksiin siitä, miten kahden ystävämaamme välisiä suhteita voidaan entisestään vahvistaa.

Henkilökohtaista suhdettaan Suomeen ja suomalaisiin Ratas luonnehtii erittäin hyväksi. Hänellä on useita suomalaisia ystäviä Virossa, mutta myös virolaisia ystäviä ja sukulaisia Suomessa. Suomea hän ei kuitenkaan puhu.

TOIMITTAJA: HEIKKI HAKALA