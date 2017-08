USA ja Ukraina keskustelivat YK-joukkojen lähettämisestä Itä-Ukrainaan

– Puolustusaseet eivät ole provosoivia, ellet ole hyökkääjä. Ukraina ei selvästikään ole hyökkääjä, koska taistelut tapahtuvat sen omalla alueella, Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis totesi torstaina.

Mattis vierailee parhaillaan Ukrainassa. Hän kertoi puheessaan olevansa ymmärtääkseen paremmin ukrainalaissotilaiden tilannetta Itä-Ukrainan etulinjassa ja edistämässä maiden välistä strategista suhdetta.

– Näkemykseni mukaan mikään suhde ei säily ennallaan. Se joko heikkenee tai vahvistuu. Olemalla täällä lähetän viestin siitä, että me aiomme vahvistaa maidemme välistä suhdetta, puolustusministeri totesi.

James Mattisin puheet olivat selvästi viesti Venäjälle. Ukraina on pyytänyt toistuvasti tappavia puolustusaseita Yhdysvalloilta. Venäjän mukaan asetoimitukset olisivat taas provokaatio.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö on suositellut muun muassa huippuluokan Javelin-panssarintorjuntaohjusten toimittamista Ukrainalle. Ukraina on pyytänyt erityisesti Javelineja puolustautuakseen Venäjän panssarivaunuilta Itä-Ukrainassa.

Puolustusministeri Mattisin sanat heijastelivat Yhdysvaltojen Ukrainan rauhanprosessin erityislähettilään Kurt Volkerin aiempia lausuntoja. Volker on todennut, etteivät amerikkalaisohjukset Ukrainassa muuttaisi voimatasapainoa maan itäosia repivässä sodassa, koska "Venäjällä on siellä jo enemmän tankkeja kuin kaikilla Länsi-Euroopan valtioilla on yhteensä" omissa asevoimissaan.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko totesi samassa tilaisuudessa keskustelleensa Mattisin kanssa YK:n rauhanturvaoperaatiosta tietyissä osissa Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin separatistialueita. Venäjä tukee ja aseistaa separatisteja ja järjestää niille joukkoja. Myös Venäjän vakituisen armeijan kalustoa on operoinut runsaasti Itä-Ukrainassa.

Poroshenkon mukaan YK-joukkojen läsnäolo parantaisi turvallisuutta ja panisi Minskin sopimusprosessin takaisin raiteilleen.