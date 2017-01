Rekka ajoi väkijoukkoon ja tappoi neljä nuorta sotilasta Jerusalemissa

Ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa rekan ajettua väkijoukkoon Jerusalemissa Israelissa. Loukkaantuneita on 15. Times of Israelin mukaan kaikki uhrit ovat noin 20-vuotiaita sotilaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies.

Uhreiksi joutuneet sotilaat seisovat tapahtumahetkellä heitä kuljettaneen bussin vieressä. Bussin kuljettaja Moshe Aaron kertoo, että sotilaat seisoivat bussin vieressä, kun rekka ajoi heidän ylitseen. Sotilaat olivat yrittäneet ampua rekan kuljettajaa, joka peruutti ja ajoi heidän ylitseen uudestaan.

BBC:n mukaan Jerusalemin poliisi on ampunut rekan kuljettajan. Tekoa tutkitaan terroritekona.