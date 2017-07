Japanin pääministerin suosio vajosi pohjalukemiin

Japanin pääministeri Shinzo Abe on ajautunut skandaalin ja laskevan kansansuosion pyörteisiin. Aben epäsuosio vaikuttaa myös hallituksen mahdollisuuksiin viedä läpi suunnittelemansa historiallinen perustuslakiuudistus.

The Guardianin mukaan Aben syytetään painostaneen sekä valtiovarainministeriötä että opetusministeriötä suosimaan kahta oppilaitosta, joihin hänellä on ollut yhteyksiä. Uusimmissa syytöksissä on kyse siitä, että Abe olisi vaikuttanut sopimattomalla tavalla opetusministeriön päätökseen hyväksyä yksityisen yliopiston hakemus eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustamisesta. Yliopiston omistaja on Aben läheinen ystävä. Abe on kieltänyt useasti osallisuutensa asiaan, mutta mielipidemittausten mukaan selitys on ollut japanilaisille vaikeasti nieltävä.

Japanin liberaalidemokraattista puoluetta johtavan Aben suosio on laskenut skandaalin myötä. Se varjostaa aiemmin kovaa kansansuosiota nauttineen pääministerin mahdollisuuksia pysyä puolueensa johdossa myös ensi vuoden puoluekokouksen jälkeen. Liberaalidemokraattinen puolue muutti aiemmin sääntöjään siten, että puolueen puheenjohtajan kausia ei enää rajoiteta kahteen. Taustalla oli pitkälti halu mahdollistaa toisen kautensa loppua lähestyvän Aben jatko puolueen ja maan johdossa.

The Guardianin mukaan Abe esiintyi aiemmin tällä viikolla parlamentin edessä nöyränä.

– On luonnollista, että yleisö suhtautuu asiaan epäileväisesti, Abe sanoi viitaten siihen, että yliopiston omistaja on hänen ystävänsä.

Asiantuntijoiden mukaan Aben esiintyminen sekä ensi viikoksi suunnittelemat ministerivaihdokset tuskin pystyvät enää pelastamaan epäsuosittua pääministeriä.

Mainichini-lehden eilisessä gallupissa Aben hallituksen suosio oli vain 26 prosenttia. Vuoden alussa hallituksen kannatus liikkui vielä tukevasti 50 prosentin paremmalla puolella, mutta on nyt pudonnut 10 prosenttia kahtena kuukautena peräjälkeen.

Samassa mielipidemittauksessa 76 prosenttia vastaajista sanoi, ettei usko Aben selitystä, jonka mukaan hän ei ole vaikuttanut ystävänsä saamaan tiedekuntalupaan eikä ollut siitä tietoinen. Liberaalidemokraattien kannattajista yli puolet kertoivat gallupissa toivovansa Aben korvaamista toisella poliitikolla puolueensa sisältä.

Perustuslakiuudistus vastatuulessa

Aben suosion sulaminen voi hidastaa liberaalidemokraattien suunnitelmia muuttaa Japanin perustuslakia. Japan Timesin mukaan Aben tavoitteena on muuttaa perustuslain 9 artiklaa, joka kieltää Japanilta kokonaan sotatoimet ja sotatoimiin kykenevien joukkojen ylläpitämisen. Todellisuudessa Japani ylläpitää asevoimia, joita se kutsuu "itsepuolustusvoimiksi". Abe haluaisi jättää sodan kieltävän osan artiklasta ennalleen, mutta muuttaa perustuslain sanamuotoa tunnistamaan itsepuolustusvoimien olemassaolon.

– Meidän täytyy varmistaa viimeistään meidän sukupolvemme aikana, että argumenttia, jonka mukaan itsepuolustusvoimat on perustuslain vastaisia, ei enää jatkossa kuulla, Abe sanoi esitellessään suunnitelmaa toukokuussa.

Toisen maailmansodan jälkeen synnytetyn ja liittoutuneiden saneleman pasifistisen perustuslain muuttaminen on ollut oikeistokonservatiivisen liberaalidemokraattisen puolueen pitkäaikainen tavoite. Abe on ilmoittanut, että perustuslain muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoteen 2020 mennessä.

Perustuslain muuttaminen jakaa vahvasti japanilaisten mielipiteitä. Financial Timesin mukaan Aben kaksi vuotta sitten läpi parlamentin puskema laki, joka antaa japanilaisille sotilaille oikeuden sotia ulkomailla, johti laajoihin mielenosoituksiin. Toukokuussa tehdyssä Nikkein mielipidemittauksessa Aben ehdottamaa perustuslakimuutosta kannatti ja vastusti yhtä moni japanilainen.

Japanin asevoimien oikeudellinen perusta on syntynyt nykyisen perustuslain tulkinnan kautta, eikä maan asevoimia nykyiselläkään vakiintuneesti pidetä perustuslain vastaisina. Osa puolustusanalyytikoista nostaa Japanin itsepuolustusvoimat maailman kymmenen parhaiten varustellun ja rahoitetun asevoimien joukkoon.