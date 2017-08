Pohjois-Korean iskukykyä on aliarvioitu – Japani: maalla voi olla jo ydinkärkiä

Aiemmin lännessä on arvioitu, että vaikka Pohjois-Korea on onnistunut kehittämään sekä ydinaseen että pitkän kantaman ohjuksia, sillä ei ole vielä ollut kykyä rakentaa ohjuksiin sopivia pienikokoisia ydinlatauksella varustettuja taistelukärkiä.

Japanin puolustusministeriö on nyt julkaissut analyysin, jonka mukaan Pohjois-Korea olisi sittenkin saavuttanut jo ydinaseohjelman "uuden vaiheen".

"On mahdollista, että Pohjois-Korea on jo saavuttanut ydinaseiden pienentämisen ja on saanut ydinlatauksella varustettuja taistelukärkiä", tiistaina julkaistussa Japanin puolustusministeriön vuosiraportissa todetaan.

Raportin mukaan Pohjois-Korea olisi päässyt uuteen vaiheeseen sen jälkeen, kun se on viime vuodesta lähtien suorittanut kaksi ydinkoetta ja yli 20 ballististen ohjusten koetta.

Japanin puolustusministeri Itsunori Onodera totesi tiistaina, että Pohjois-Korean ballistisista ohjuksista on "tullut uusi uhka Japanin turvallisuudelle".

Vuoden alusta lähtien Pohjois-Korea on suorittanut kaksi mannerten välisten ballististen ohjusten (ICBM) koetta. Molemmat ohjukset putosivat Japanin länsirannikon lähelle mereen.

Jos Pohjois-Korea kykenee varustamaan mannertenväliset ohjukset ydinkärjillä, se tarkoittaa, että Pohjois-Korea pystyisi iskemään ydinaseilla Yhdysvaltojen länsirannikolle ja mahdollisesti jopa kauemmas.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un ilmoitti jo maaliskuussa 2016, että maalla olisi kyky pienentää ydinpommit ohjuskäyttöön. Tuolloin Etelä-Korean viranomaiset kiistivät, että Pohjois-Korealla olisi kykyä tähän.