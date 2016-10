Hänen koulunkäyntinsä meni pieleen ja 30 työpaikkaa torjui – nyt hän omistaa 170 miljardin euron yrityksen

Kiinalainen Jack Ma on eräs maailman rikkaimmista miehistä. Hän on Alibaba-verkkokauppapaikan perustaja. Yhtiön arvo on eri arvioiden mukaan noin 150–200 miljardia dollaria, eli noin 140–185 miljardia euroa.

Independentin mukaan Jack Ma ei ollut aina menestyjä, jona hänet nykyisin tunnetaan. Malla oli nimittäin runsaasti vaikeuksia koulunkäynnin kanssa. Kokeet menivät pieleen ja muun muassa lukiotason loppukokeet menivät penkin alle.

Mies pyrki lukuisia kertoja mieliyliopistoihinsa, mutta ei päässyt sisään yhteenkään. Myöhemmin Ma haki 30 eri työpaikkaa eikä saanut niistä yhtäkään. Eräässä tapauksessa tuleva miljardööri oli kymmenien työnhakijoiden joukosta ainoa, joka jätettiin palkkaamatta.

Kaikki muuttui helmikuussa 1999. Tuolloin Ma kutsui 17 ystäväänsä asuntoonsa, esitteli Alibaban idean ja pyysi heitä sijoittamaan projektiin. Hän vakuutteli ja suostutteli heitä tuntikausia. Lopulta rahaa tuli yhteensä noin 60 000 dollaria eli noin 55 000 euroa.

Jack Ma loi rahojen turvin jättimäisen verkkokauppaimperiumin seuraavan 10 vuoden aikana.