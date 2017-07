Valtava yli 5 000 neliökilometrin jäävuori on irtautumaisillaan Antarktiksesta

Tutkijoiden mukaan ennennäkemättömän suuri jäävuori on irtautumaisillaan Antarktiksesta. Independent kertoo, että irtoamaisillaan oleva jäävuori on kooltaan yli 2 000 neliömailia, eli noin 5 180 neliökilometriä. Sitä on kuvattu lähes yhtä suureksi kuin Delawaren osavaltio Yhdysvalloissa.

Nasan ja Kalifornian yliopiston tutkijoiden mukaan ainoastaan hieman yli 4 kilometrin mittainen jääkerrostuma pitää sitä enää paikoillaan. Tällä hetkellä jää on kuitenkin lähestymässä rikkoutumispistettään.

Jos jäävuori irtautuu, se ei kuitenkaan vaikuta maailman merien korkeuteen. Tutkijat kuitenkin pelkäävät, että irtoaminen saattaa vaikuttaa jäljellejäävään jäätikköön.

Tutkijat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, johtuuko jäävuoren irtautuminen ilmastonmuutoksesta, vai onko kyseessä normaali ilmiö.