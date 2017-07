Etelämantereesta irtosi yksi maailman suurimmista jäävuorista – laivareitti lähellä

Larsen C -jäälauttaa ennen jäävuoren irtoamista.

Noin 5 800 neliökilometrin kokoinen jäävuori on irronnut Etelämantereelta, Midas-projektin tutkijat kertovat. Larsen C -nimeä kantavasta jäälautasta irronnut vuori on yksi maailman suurimmista. Se saa tutkijoiden mukaan todennäköisesti nimekseen A68.

Lautan irtoamisen havaitsi Yhdysvaltojen avaruusjärjestö NASA:n Suomi VIIRS -sääsatelliitti. Jäävuoren liikkeitä tullaan seuraamaan tarkkaan, sillä yksi mahdollisuus on, että se ajautuu yhtenä kappaleena tai osissa jopa Isolle-Britannialle kuuluville Falklandinsaarille asti. Tällöin jäävuori voisi aiheuttaa vaaraa Drakensalmen laivareitillä kulkeville laivoille. Drakensalmi on merialue, joka yhdistää Tyynen valtameren ja Atlantin valtameren eteläisimmät osat toisiinsa.

Verkkouutiset kertoi viime viikolla jäävuoren muodostumista seuranneen Euroopan avaruusjärjestö ESA:n arviosta, jonka mukaan vuori tulee olemaan 190 metriä paksu ja sisältämään kokonaisuudessaan 1155 kuutiokilometriä jäätä.

– Olemme lisäksi arvioineet, että merenpinnan alla syvyys voi olla jopa 210 metriä, Edinburghin yliopiston tutkija Noel Gourmelen sanoi järjestön tiedotteessa.