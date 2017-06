"Tilanne on kestämätön" – 10 000 siirtolaista tuli neljässä päivässä

Italia on uhannut sulkea satamansa vieraiden valtioiden lippujen alla seilaavilta avustuslaivoilta, jotka pelastavat siirtolaisia Välimereltä.

BBC:n mukaan noin 10 000 ihmistä on yrittänyt päästä meriteitse Pohjois-Afrikasta Eurooppaan viimeisen neljän päivän aikana. Heistä monet rantautuivat Italiaan.

YK:n mukaan noin 2 000 meren yli pyrkinyttä on kadonnut ja todennäköisesti hukkunut.

Italian EU-lähettiläs Maurizio Massari luonnehti tuoreessa EU:lle lähettämässään kirjeessä tilannetta "kestämättömäksi". Maahan on saapunut yli 73 000 siirtolaista tämän vuoden aikana. Määrä on kasvanut 14 prosentilla viime vuodesta. Kaikkiaan Italiaan on tullut meriteitse puoli miljoonaa siirtolaista vuodesta 2014.

– Italia on oikeassa siinä, että tilanne on kestämätön, EU:n maahanmuuttokomissaari Dimitri Avramopoulos toteaa.

Hänen mukaansa EU:n jäsenvaltioiden on kannettava vastuuta ja tuettava Italiaa taloudellisesti tarvittaessa. Lisäksi Libyan kaltaisia läpikulkuvaltioita tulisi auttaa estämään tulijoiden virtaa.