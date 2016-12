Italian äänestys voi kaataa pääministerin - tästä on kyse

Italiassa on käynnissä kansanäänestys, joka vaikuttaa olennaisesti pääministeri Matteo Renzin tulevaisuuteen. Kyseessä on perustuslain uudistamista koskeva kansanäänestys. Asiasta raportoi BBC.

Käytännössä äänestyksestä on vaarassa tulla pääministerin luottamusäänestys, sillä Renzi on ilmoittanut eroansa, mikäli ei-äänet voittavat.

Renzin esitys muuttaisi 47 perustuslain pykälää, joita on yhteensä 139. Lisäksi senaattoreiden määrä laskisi sataan, kun heitä tällä hetkellä valitaan 320. Myös senaatin lainsäädäntövalta kapenisi huomattavasti, jolloin edustajanhuoneesta tulisi kaikkein merkittävin lainsäädäntöelin. Tällä hetkellä kaikki lait on hyväksyttävä molemmissa kamareissa, mitä on arvosteltu esimerkiksi hitaudesta sekä siitä, että uudistuksia on ollut hankala saada läpi.

Renzin mukaan hänen uudistuksensa nopeuttaisi lainsäädäntöprosessia. Vastustajien mukaan uudistus toisi enemmän valtaa pääministerille.

Populistipuolueet ovat kampanjoineet ei-äänten puolesta. Myös aikaiset mielipidemittaukset ovat ennustaneet, että ei-puoli on johdossa ja näin ollen Renzi joutuisi eroamaan.

Tilanteen kehittymistä on seurattu Euroopassa tarkasti, sillä ei-äänten voiton uskotaan vahvistavan EU-kriittisten Viiden tähden liikkeen ja Pohjoisen liiton kannatusta. Viiden tähden liike vaatii kansanäänestystä siitä, tulisiko Italian erota Euroopan unionista.

Äänestys on alkanut aamuseitsemältä Italiassa ja jatkuu iltayhteentoista. Äänestyksen tulokset saadaan todennäköisesti maanantaina.