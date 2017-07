Kuivuus koettelee Italiaa – Vatikaani sulkee suihkulähteensä

Italian maataloustuotanto on ajautunut ongelmiin maata vaivaavan pitkittyneen kuivuuden seurauksena. BBC:n mukaan kuivuus on aiheuttanut 2 miljardin euron vahingot ja jopa 60 prosenttia maan maatalousmaasta on uhattuna. Erityisen pahasti kuivuus on iskenyt viininviljelijöihin ja maidontuotantoon.

Rooman aluetta vaivaava kuivuus on johtanut poikkeuksellisiin toimenpiteisiin myös Vatikaanissa, joka aikoo Radio Vaticanan mukaan sulkea kaikki suihkulähteensä. Vatikaanin johdon päätös koskee siis sekä ulkona Pietarinaukiolla ja puutarhassa olevia suihkulähteitä että sisätiloissa sijaitsevia lähteitä.

Toimenpiteet ovat poikkeuksellisia, sillä tiedossa ei ole, että kaikkia suihkulähteitä olisi koskaan suljettu samanaikaisesti.

Italian kevät ja kesä ovat olleet kolmanneksi kuivimpia 60 vuoden mittausjaksolla. Rooma on lisäksi kärsinyt normaalia matalimmista sademääristä jo kahden vuoden ajan. BBC:n mukaan kaupungin hallinto päättää myöhemmin tällä viikolla, aloittaako se vedensaannin säännöstelyn.