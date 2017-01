Ex-ministeri ja Suomi-diplomaatti esittää: Näin Itä-Ukrainaan saadaan rauha

Vaikutusvaltainen ukrainalaispoliitikko Valentin Nalyvaitšenko on esitellyt seitsenkohtaisen suunnitelman Itä-Ukrainan sodan päättämiseksi.

Vihollisuuksien lakkaaminen riippuu hänen mukaansa viime kädessä siitä, milloin presidentti Vladimir Putin päättää lopettaa Venäjän Ukrainaan kohdistuvan aggression. Ukrainan hallituksen onkin hänen mielestään keskityttävä nyt asioihin, joihin se voi itse vaikuttaa.

Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden ihmiset on Nalyvaitšenkon mukaan saatava näkemään Ukrainan mahdollisuuksien maana, jossa elämisen puolesta kannattaa taistella. Erityisesti hän pyrkisi vetoamaan nuoriin miehiin, jotka muuten saattaisivat tuntea houkutusta liittyä Venäjän tukemien separatistien riveihin.

Ukrainan hallinnassa oleviin Donbassin osiin hän haluaa luoda sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet, jotka kannustavat koti- ja ulkomaisia sijoittajia investoimaan uuteen liiketoimintaan. Tähän tarvitaan hänen mukaansa valistusfilosofi Adam Smithin (1723-90) kuvaamaa ”näkymätöntä kättä”, ja siksi alueella on päästävä eroon turhasta hallintobyrokratiasta ja sääntelystä.

Valentin Nalyvaitšenko johtaa perustamaansa Oikeus-kansalaisliikettä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Ukrainan apulaisulkoministerinä, tiedustelupalvelu SBU:n päällikkönä sekä parlamentin eli Verkhovna Radan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Ennen sitä hän palveli kahdentoista vuoden ajan Ukrainan ulkoasiainhallinnossa, vuosina 1994-97 diplomaattina maansa suurlähetystössä Helsingissä.

Kansanedustaja-aikanaan hän oli Verkhovna Radan parlamenttienvälisen Suomi-yhteistyöryhmän puheenjohtaja.

Vapaakauppavyöhyke Donbassiin

Nalyvaitšenko vaatii kitkemään Donbassissa rehottavat taloudelliset väärinkäytökset ja muodostamaan alueesta korruptiovapaan vyöhykkeen, jossa infrastruktuuri, kuten koulut, sähkö- ja vesijohtoverkko sekä sairaalat, samoin kuin julkiset palvelut voidaan nostaa uudelle tasolle. Mariupolin satama on hänen mielestään syytä modernisoida laajamittaisen ulkomaankaupan tarpeisiin.

– Ehdotan ohjelmaa Donbassin miehittämättömän osan muuttamiseksi vapaakauppavyöhykkeeksi, josta muodostuu alueen taloudellinen ja teollinen keskus, Nalyvaitšenko sanoo.

Hän uskoo esittämiensä uudistusten osoittavan, miksi alueen etu on kuulua Ukrainaan.

– Tahdomme kansalaisten idässä näkevän, että kolmen miehitysvuoden aikana terroristit ovat kyenneet tarjoamaan vain rikottuja lupauksia, kärsimystä ja väkivaltaa, hän kirjoittaa.

Syvälle Donetskin ja Luhanskin konfliktialueelle Nalyvaitšenko esittää avattavaksi humanitaarisia käytäviä. Hänen mukaansa kyse ei ole yksinomaan geopolitiikasta, vaan siitä, miten miehitetyille alueille jääneet ukrainalaiset ansaitsevat elää.

– Haluamme heidät takaisin, sillä he ovat ennen kaikkea perheemme jäseniä.

Nalyvaitšenko on valmis tarjoamaan tietyin ehdoin sovinnon kättä myös separatistien riveissä taisteleville maanmiehilleen.

– Näille ihmisille syötetään venäläistä propagandaa kellon ympäri, ja meidän on selvitettävä tämä asia. Haluamme heidän näkevän, että heidän ja heidän lastensa ulottuvilla on rauhallinen elämä. Heidän ei tarvitse kuin liittyä meihin ja tehdä loppu tästä sodasta, hän sanoo.

Läntinen selkänoja tarpeen

Nalyvaitšenko myöntää, että tie, joka Ukrainalla on edessään, ei ole helppo. Ainoa vaihtoehto hänen mielestään on osoittaa Ukrainan kansalaisuuden arvo ja luoda olosuhteet, joissa miehitettyjen alueiden asukkaat ymmärtävät, miksi on parempi vastustaa Venäjän pyrkimyksiä ja palata normaaliin, rauhalliseen elämään.

Rauhan saavuttamiseksi vaaditaan hänen mukaansa kuitenkin myös länsimaiden ponnistuksia.

– Meidän on edelleen haettava Ranskan, Saksan ja Yhdysvaltain tukea Venäjän painostamiseksi lopettamaan aggressionsa Ukrainaa vastaan. Ihmiselämällä on itseisarvo, ja meidän ukrainalaisten on taisteltava sen säilyttämiseksi vastakohtana väkivallalle. Uusi Ukraina on ulottuvillamme. Meidän on jatkettava eteenpäin, jotta siitä tulisi totta.

Nalyvaitšenko esitteli näkemyksiään Atlantic Councilin Ukraine Alert -verkkojulkaisuun kirjoittamassaan puheenvuorossa..

HEIKKI HAKALA