Italia jatkaa terrorismiepäiltyjen karkotuksia

Perjantaina maan sisäministeri Marco Minniti määräsi karkotettavaksi tunisialaisen miehen valtion turvallisuuteen vedoten, kertoo sanomalehti La Repubblica.

Kyseisen henkilön rikosrekisteristä löytyy ryöstö ja pahoinpitely. Hänellä on myös epäilty yhteys Berliinin rekkaterroristi Anis Amriin toisen, terroristijärjestö ISISiin kuuluvan henkilön kautta.

Miehen Facebook-sivulla oli viranomaisten mukaan selkeää jihadistiaineistoa sekä ISIS:n julistuksia.

Mies otettiin talteen Anconassa jouluaattona ja saatettiin Tunisiaan lähteneeseen koneeseen perjantaina Milanossa.

Kyseessä oli kolmas terrorismiepäilysten takia tehty karkotus Italiasta tänä vuonna.

Tammikuusta 2015 lähtien Italia on karkottanut 135 henkilöä, joita se on pitänyt uhkana maan turvallisuudelle. La Repubblican mukaan uusia karkotuksia on odotettavissa tulevina viikkoina.