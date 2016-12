Uskomaton kuulustelu johti läpimurtoon: Terroristille syötettiin ajatus, että Allah ohjeistaa häntä unessa

Syyskuun 11. 2001 iskujen jälkeen alkaneen terrorismin vastaisen sodan eräänä käännekohtana on pidetty tärkeän al-Qaida -johtajan Abu Zubaydahin kiinni jäämistä. Hänet saatiin lopulta puhumaan kuulusteluissa, joiden tiedonjyväset vuorostaan johtivat muiden johtavien al-Qaida -terroristien kiinni saamiseen ja uusien terrori-iskujen estämiseen.

Heidän kuulustelujaan tekemässä ollut CIA:n käyttämä psykologi James E. Mitchell on kirjoittanut uutuuskirjan Enhanced Interrogation: Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying To Destroy America. Hän kertoo siinä yksityiskohtia terroristiverkoston salaisuuksien murtumisesta, joista sota lähti kääntymään.

– Olen katsonut planeetan huonoimpien ihmisten silmiin, James Mitchell kirjoittaa.

Abu Zubaydahin saaminen yhteistyöhön CIA:n ja FBI:n kanssa oli yleisestä luulosta poiketen pitkä ja monivaiheinen prosessi.

Alkuvaiheissa ensimmäisiä murtoja Abu Zubaydahin kieltäytymiseen saatiin, kun häntä oli valvotettu väkisin.

Kirjassa kerrotaan kuulustelevan FBI:n agentin päässeen Abu Zubaydahin kanssa väleihin, jossa he puhuivat keskenään islamin uskon asioista. Kuulustelijat keksivät kokeilla istikharahia.

Istikharah on muslimirukous, jossa Allahilta pyydetään opastusta vaikeiden vaihtoehtojen välillä. Perinteisesti uskotaan, että Allah vastaa rukoukseen antaen opastuksen rukoilijalle unessa tai juuri herätessä.

Abu Zubaydahin uni- ja valvetilat olivat alkaneet sekoittua. Kuulustelija hivutti terroristille ajatuksen siitä, että kenties Allah yrittää kommunikoida hänen kanssaan antamalla hänelle näkyjä.

– Emme välittäneet, uskoiko hän tätä, vai käyttikö sitä yksinkertaisesti säilyttämään kasvonsa, jotta voisi antaa meille tietoa ja saada vähän unta, James Mitchell kirjoittaa.

FBI:n kuulustelija tarttui johonkin Abu Zubaydahin sellissä hänelle mainitsemaan ja otti esiin istikharahin "aivan spontaanisti". Mitä hän ajatteli mahdollisuudesta, että ehkä Allah antoi hänelle unenpalasissa näkyjä?

Abu Zubaydah tarttui ajatukseen. Hän kertoi nähneensä näyn amerikkalaisesta, joka haluaisi räjäyttää "likaisen pommin" USA:ssa, mutta olevansa liian väsynyt muistaakseen enempää.

Abu Zubaydah sanoi rukoilevansa istikharahin. Hänelle luvattiin neljä tuntia unta, mutta hänet herätettiin jo kahden tunnin päästä, sitä paljastamatta. Kuulustelussa hän kertoi kahdesta "veljestä", jotka oli lähettänyt Khalid Sheikh Mohammedin luo: Abu Amerikin ja Abu Jamalin.

Sattumalta CIA:n virkailija Pakistanissa oli saanut raportin Jose Padillasta ja Binyah Muhammedista, jotka olivat kymmenen päivää aiemmin lähteneet maasta. Jose Padillalla oli USA:n passi ja hänet päästettiin lähtemään.

Jose Padilla oli Abu Ameriki. Hänet pidätettiin toukokuussa 2002 Chicagossa suunnitelmista räjäyttää radioaktiivinen pommi.

Mitchellin mukaan Abu Zubaydah sulkeutui myöhemmin täysin FBI:n kuulustelijoiden loukattua häntä. Tämän vuoksi päätettiin ottaa käyttöön tehostetut kuulustelumenetelmät, kuten sittemmin paljon puhuttu vesikäsittely.