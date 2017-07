"Me emme tottele" - naiset osoittivat mieltään Istanbulissa

Turkissa sadat naiset osoittivat lauantaina mieltään heihin kohdistuvia konservatiivisia pukeutumisvaatimuksia vastaan, kertoo BBC.

"Älä puutu minun pukeutumiseeni"-mielenilmauksessa kannettiin esillä vaatteita, joita he eivät joidenkin miesten mielestä saisi pitää Turkissa päällään. Tällaisia olivat esimerkiksi farkkushortsit.

"Me emme tottele, me emme vaikene, me emme pelkää. Tulemme voittamaan vastarinnalla", mieltään osoittaneet naiset toistivat iskulauseenaan.