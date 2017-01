Istanbulin yökerhoampuja on uzbekistanilainen ISIS-terroristi

Turkin Poliisi on vahvistanut, että istanbulilaisessa yökerhossa tehdystä terrori-iskusta epäilty henkilö on uzbekistanilainen Isis-taistelija Abdulkadir Masharipov. Uudenvuoden päivänä tehdyssä iskussa kuoli 39 ihmistä.

The Sunin mukaan Masharipov saapui Istanbuliin maan keskiosista joulukuun 15. päivänä. Terrorismiasiantuntijat ovat vakuuttuneita, että Masharipovilla on kokemusta taisteluista Syyriassa.

Miehen kerrotaan kuuluvan Keski-Aasiassa toimivaan Isis-soluun. Hän on käyttänyt salanimeä "Ebu Muhammad Horasani".

Epäilty on laajoista etsinnöistä huolimatta edelleen vapaana. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan Reina-yökerhon hyökkäyksessä olisi ollut useampi kuin yksi tekijä.

Uzbekkitaistelijoista on tullut merkittävä osa Isisin toimintaa, ja heitä on taistellut myös Afganistanissa Talibanin riveissä. Uzbekistanilaisilla on sanottu olevan myös salaisia siirtokuntia Venäjän suurimmissa kaupungeissa sekä siteitä Kiinan äärimuslimeihin.