Matkailijamäärät moninkertaistuivat: Islannissa on jopa turistien mielestä liikaa turisteja

Islannin matkailijamäärien raju kasvu on johtanut maassa ikäviin lieveilmiöihin, kertoo sanomalehti Aftenposten. Muun muassa asuntojen hinnat ovat nousseet Islannissa pilviin ja WC- ja majoitustiloja on maassa liian vähän. Myös pimeän työvoiman käytön kerrotaan lisääntyneen. Turistimassat ovat myös aiheuttaneet vahinkoa Islannin luonnolle.

Islantiin tulevien matkailijoiden määrä on noussut nopeasti. Kun vuonna 2000 Islannissa vieraili 302 000 matkailijaa, oli määrä noussut 488 000 turistiin vuoteen 2010 mennessä. Varsinainen matkailijamäärän räjähdys on kuitenkin nähty 2010-luvulla, sillä vuonna 2016 Islannissa vieraili jo 1,79 miljoonaa turistia.

Maan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 7,2 prosenttia. Samalla matkailusektori nousi maan suurimmaksi toimialaksi ohi kalastuksen – ensimmäistä kertaa Islannin historiassa.

Matkailijamäärä alkaa kuitenkin saavuttaa kasvunsa rajoja. Islannin turistiviranomaisten teettämien selvitysten mukaan esimerkiksi yksi kolmesta Reykjavikissa vierailevasta turistista on sitä mieltä, että kaupungissa on liikaa matkailijoita. Eniten tungosta on kuuluisalla Gullfossin vesiputouksella, jossa vierailevista matkailijoista jopa puolet arvioi paikalla olleen liikaa muita turisteja.