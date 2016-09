Miksi Barack Obama ei sano sanoja 'islamistinen terrorismi'? Nyt hän kertoi syyn

Yhdysvalloissa republikaanit ovat pitkään valitelleet, ettei presidentti Barack Obama suostu sanomaan terrori-iskuja islamilaiseksi terrorismiksi tai islamistiseksi terrorismiksi. Sama pätee Hillary Clintoniin.

Barack Obamalta kysyttiin asiaa CNN:n yleisötilaisuudessa. Obama vastasi näin:

– On varmistettava, ettemme kasaa yhteen näitä murhaajia miljardin muslimin kanssa joita on joka puolella maailmaa, myös tässä maassa, jotka ovat rauhanomaisia, jotka ovat vastuullisia, jotka, tässä maassa, ovat muiden tavoin sotilaita ja poliiseja ja palomiehiä ja opettajia ja naapureita ja ystäviä, Barack Obama totesi.

Terroristit hänen mukaansa ovat sen sijaan ihmisiä jotka ovat tappaneet lapsia, muslimeita, ottaneet seksiorjia.

– Ei ole uskonnollista rationaalia joka oikeuttaisi millään tavalla mitään asioita joita he tekevät, hän totesi ISIS:stä.

Obaman mukaan terroristien islamilaisiksi sanominen voi vaikeuttaa muslimien saamista taistelemaan heitä vastaan.

– En halua vahvistaa, oikeuttaa sitä mitä he tekevät. Jos olisi järjestö joka tappaa ja räjäyttää ihmisiä ja sanoisi 'olemme kristinuskon etujoukko' - kristittynä, en anna heidän vallata uskontoani ja sano että 'te tapatte Kristuksen hyväksi'. Sanoisin että se on naurettavaa. Minun uskontoni ei ole sen puolesta. Kutsutaan näitä ihmisiä siksi mitä he ovat, joka on tappajia ja terroristeja.