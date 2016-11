Synkkä lista paljastaa ISIS:n palkkiot: Vääräuskoisen tappamisesta 10 dirhamia

Irakin Bashiqasta löytyneet ISIS-asiakirjat valottavat jihadistien elämää ja järjestön toimintaa. Kurdien Peshmerga-joukot valtasivat Bashiqan alueen hiljattain ISIS-järjestöltä.

Sky Newsin tiimi pääsi tutustumaan erääseen ISIS-terroristeilta vallattuun asemapaikkaan Bashiqassa. Siellä tehdyistä löydöksistä kerrotaan tässä.

Mielenkiintoisten ISIS:n virallisten asiakirjojen joukossa on muun muassa heinäkuulle päivätty lista jihadisteille erilaisista taistelusuorituksista maksettavista korvauksista. Asiakirjojen perusteella ISIS:n byrokratia on yllättävän raskasta. Jihadistien oli tehtävä erilliset hakemukset erityiskorvauksista ja myös todistettava suorituksensa.

Taistelijoille luvattiin korvauksia eri kohteiden tuhoamisesta seuraavasti:

– Lentokone, helikopteri tai lennokki – seitsemän kultadinaaria alas ampuvalle yksikölle tai henkilölle

– Tankki - seitsemän kultadinaaria

– Panssariajoneuvo - neljä kultadinaaria

– Muu ajoneuvo - kaksi kultadinaaria

– Tarkka-ampuja - yksi dinaari, jos siitä on video, puoli dinaaria, jos vain todistaja

– Osuma mihin tahansa sotilaskohteeseen - yksi hopeadirhami, jos löytyy kuvamateriaalia tai todistaja

– Kemiallisten aseiden käyttö kranaateissa tai raketeissa - 10 hopeadirhamia laukaistua ammusta kohden

– Vääräuskoisen sotilaan surmaaminen - 10 hopeadirhamia (surmaaminen kaikin tavoin paitsi tarkka-ammuntana)

– Vääräuskoisen sotilaan vangitseminen – yksi hopeadirhami

Korvausten perusteella järjestö arvottaa vihollisten tappamisen heidän kaappaamistaan korkeammalle. Lisäksi taistelijoita on selvästi motivoitava kemiallisten aseiden käyttöön.

Löytöjen joukossa on myös muun muassa listoja asemapaikalla olleista ISIS:n jäsenistä ja heidän aseistaan. Paperit osoittavat, että ISIS on mitä ilmeisimmin vaatinut paikallisia päälliköitä pitämään tarkkaa kirjaa ammusmääristä.

Esimerkiksi erään 16-vuotiaan Abu Omar -nimisen jihadistin kohdalla todetaan, että hänen aseenaan on ”Kalashnikov-rynnäkkökivääri” ja että hänellä on yhdeksän patruunaa. Asekohtaiset ammusmäärät on listattu tarkasti myös tukikohdan varusteluettelossa

Kurdijoukot valtasivat “Asema 100” -nimellä ISIS:n asiakirjoissa luonnehditun kohteen viime viikolla. Sitä vartioi tuolloin viisi jihadistia.