ISIS:n uusi sukupolvi jatkaa kalifaatin rakentamista: Länsimailla edessä vuosikymmenten sota

Isis on julkaissut kuva- ja videomateriaalia kouluttamistaan lapsista, "pikku leijonista".

Terroristiryhmä isis on levittänyt suosimassaan Telegram-viestipalvelussa materiaalia, joka kertoo seuraavan jihadistisukupolven kasvatustyöstä. Terroristit juhlivat viesteissä länsimaalaisten tappamista ja näyttävät kuvia pienistä tytöistä aseiden kanssa, kertoo Express.

Kuvan vieressä on sydänemojeja ja teksti: "Meidän pienet leijonamme". Isis on aiemminkin kutsunut järjestönsä lapsia "pikku leijoniksi".

Express kertoi viime kuussa, että Isis on radikalisoinut noin 500 000 lasta. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että lasten aivopesun ansiosta länsimaat tulevat taistelemaan Isisiä vastaan vielä vuosikymmeniä, jos asialle ei tehdä mitään.

Terrorismiasiantuntija, professori Anne Speckhard Kansainvälisestä väkivaltaisten ääriliikkeiden tutkimuskeskuksesta on vieraillut Irakissa tapaamassa Isisin radikalisoimia lapsia. Hänen mukaansa lapsia on pakotettu tappamaan ihmisiä, mikä on jättänyt heihin vaikeat psyykkiset jäljet.

"Karkaamaan päässeet Isis-lapset ovat syvästi traumatisoituneita, ja heidät hylätään yhteiskunnan ulkopuolelle. Osa on aggressiivisia, hämmentyneitä ja kantaa suurta psyykkisen tuskan taakkaa", Speckhard kertoo.

Hänen mukaansa Irakissa ja Syyriassa ei ole tehty tarpeeksi Isisin kukistamiseksi. Terroristien online-kampanjat tulee Spekchardin mukaan sulkea ja terroristeiksi rekrytoidut lapset tunnistaa.

"Isisin alueellinen kukistuminen ei tarkoita, että sen idea – unelma kalifaatista – tuhoutuisi.