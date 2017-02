ISIS tarjoaa nälkiintyneille perheille ruokaa vastapuolen vakoilemisesta

Sadat tuhannet siviilit elävät epätoivoisissa olosuhteissa Irakin Mosulissa terrorijärjestö Isisin vallan alla, humanitaariset ryhmät kertovat New York Timesin mukaan. Irakin armeija valmistautuu hyökkäämään Mosulin länsiosiin, jotka ovat yhä Isisin hallinnassa.

Isis käyttää alueen siviilejä häikäilemättömästi hyväkseen. Terroristit muun muassa käyttävät ruokaa aseena: nälässä elävät perheet saavat pienen ruokamäärän, jos ne vakoilevat Isisin osoittamia, Irakin turvallisuusjoukoiksi epäiltyjä henkilöitä. Alueen asukkaiden mukaan Isis on tappanut viime viikkoina useita Irakin armeijan jäseneksi epäilemiään henkilöitä.

"Me emme enää pelkää niinkään aseita ja luoteja – me pelkäämme nälkää. Jokainen, joka omistaa paketin jauhoja tai riisiä, on rikas, sanoo alueella asuva Abu Marwan.

"Ne ovat köyhiä perheitä. Nälkä ajaa heidät luopumaan periaatteistaan", sanoo toinen alueen asukas Abu Salah.

Asukkaat kertovat, että jokainen, joka jää kiinni matkapuhelimen käytöstä, joutuu Isis-terroristien hakkaamaksi tai tappamaksi.

YK on arvioinut, että noin 800 000 ihmistä on asunut Länsi-Mosulissa viikkojen ajan äärimmäisen huonoissa olosuhteissa ja ilman mahdollisuutta saada humanitääristä apua. Amerikkalaisten arvion mukaan Länsi-Mosulissa on yhä 2 000–3 000 Isisin sotilasta.