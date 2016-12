ISIS antoi vaihtoehdot kristityille: Lähde, käänny Islamiin tai tule ristiinnaulituksi

Kristityt, jotka pakenivat kodeistaan Irakissa ääriryhmä Isisin otettua alueita valtaansa, ovat kertoneet järkyttävästä kidutuksesta, jota terroristit toteuttivat alueelle jääneisiin kristittyihin. Aiheesta uutisoi Express.

Jihadistien kerrotaan antaneen kristityille neljä vaihtoehtoa: lähteä, kääntyä islamiin, maksaa uskontoveroa tai kuolla.

Esam-niminen alueelta lähtenyt kristitty kertoo ihmisoikeusjärjestö ADF:lle, että Isis ristiinnaulitsi hänen lankonsa ja kidutti tätä viiden tunnin ajan.

– Hänet ristiinnaulittiin ja häntä kidutettiin hänen vaimonsa ja lastensa edessä. Heidät pakotettiin katsomaan. Terroristit sanoivat hänelle, että jos hän rakastaa Jeesusta niin paljon, hänen tulee kuolla kuin Jeesus, Esam kertoo.

Isis kidutti miestä leikkaamalla hänen mahansa auki ja ampumalla häntä ennen kuin jättivät hänet kuolemaan ristille.

Uhrin vaimo ja lapset ovat nyt turvassa Ruotsissa, mutta vaimolle on juuri diagnosoitu syöpä.

Toinen, tekaistua nimeä Marijam käyttävä kristitty kertoo ADF:lle, että hänen veljensä ristiinnaulittiin sen jälkeen, kun Isis oli rynnännyt heidän perheensä kotiin.

He naulitsivat hänet puiseen lautaan ja laittoivat hänet roikkumaan ristille. Tämän jälkeen he ampuivat miestä suuhun miehen kauhuissaan olleen perheen edessä.

Esam kertoo kuulleensa, että Isis on ottanut kristittyjä tyttöjä seksiorjikseen.

– Olen kuullut ainakin 12 kristitystä tytöstä, jotka ovat terroristien luona. Heitä voi olla enemmänkin. Piispamme on sanonut ihmisille, että ihmisten ei tulisi kertoa kellekään, jos he menettävät tyttärensä, koska se on häpeä perheille, Esam kertoo.

Kristittyjen määrä on romahtanut Irakissa viime vuosien aikana. Vuonna 2003 maassa oli miljoona kristittyä, kun heitä nykyään on vain 180 000.