ISIS:n itsemurhapommittajat aiheuttavat tappioita Mosulissa – yli 100 iskua

Uutissivusto Rudawin mukaan ISIS on kiihdyttänyt itsemurhaiskuja Irakin armeijaa vastaan Länsi-Mosulissa.

Irakin armeijan mukaan läntisen Mosulin valtausoperaation alusta 19. helmikuuta alkaen ISIS on tehnyt ainakin 125 itsemurhaiskua hallituksen joukkoja vastaan. Tahti on kiihtynyt yli kymmeneen itsemurhaiskuun päivässä.

Armeija on myös deaktivoinut 15 autopommia sekä 80 autopommia ja 25 räjähteillä lastattua moottoripyörää on räjäytetty hallitusti viimeisen kahden viikon aikana.

Armeijan mukaan sen joukkojen eteneminen on ollut hidasta. Kaupungissa on yhä noin 750 000 siviiliä ja ISIS on käyttänyt heitä myös ihmiskilpinä. Mosulin itäinen osa on jo vapautettu terroristeista.

Irakin armeijan mukaan 300 terroristia on saanut surmansa kahden viikon aikana ja yli sata on jäänyt vangiksi. Irakilaissotilaita on kaatunut yli 500.