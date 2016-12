Mestausvideoita ja 24/7-uskonopetusta – ISIS kouluttaa yhdeksänvuotiaita itsemurhaiskuihin

Lapsi-itsemurhapommittaja, jonka terroristijärjestö laittoi tekemään hyökkäyksen jalkapallostadionille Irakissa, kertoo Sky Newsille, miten häntä koulutettiin tehtävään leirillä tuhansien muiden lasten kanssa.

Elokuinen ISIS:n hyökkäysyritys epäonnistui. 15-vuotias Mahdmoud Ahmed pidätettiin. Hänen yllään ollut räjähdevyö ei ollut ehtinyt räjähtää, vaan poliisi riisui sen häneltä pidätyksen yhteydessä.

Ahmedia haastateltiin hänen odottaessa tuomiotaan vankeudessa. Häntä odottanee pitkä vankeustuomio.

– He kertoivat minulle kuinka käyttää kalashnikovia ja PKC-konekivääriä. Siellä oli neljä vanhempaa miestä, jotka opettivat meille taivaasta ja muusta sellaisesta. He opettivat meitä 24 tuntia vuorokaudessa, Ahmed kertoo.

Hän tiesi leirillä olevan 60 lasta, jotka olivat syntyneet vuonna 2002 tai myöhemmin.

– He pelottelivat meitä ja näyttivät videoita mestauksista.

Ahmed kertoo tietäneensä, että isku, jota hän oli tekemässä, on väärin.

– Kun pääsin kohteeseen, tiesin heti, että se on väärin. Kun näin kaikki ne nuoret lapset, tiesin, että se on väärin. Palasin ohjaajani luo mutta hän sanoi, että minun pitää mennä heti takaisin, että se on Abu Islamin (Isis-komentajan) käsky. Palasin stadionille, ja sitten he saivat minut kiinni.

Kurdien tiedusteluviranomaisten mukaan Irakissa ja Syyriassa on tuhansia terroristien rekrytoimia lapsia, jotka taistelevat etulinjassa ja toteuttavat itsemurhaiskuja. Nuorimmat ovat yhdeksänvuotiaita.

Lapsia käytetään, koska turvallisuusviranomaisten on vaikeampi havaita heitä ja koska he ovat aikuisia alttiimpia vaikutuksille. Viranomaiset arvioivat, että lapset on helpompi saada suostumaan itsemurhapommittajiksi kuin aikuiset.