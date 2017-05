ISIS:n kukistuminen tuo yllättävän ongelman: Jihadistien lapsia rangaistaan isiensä rikollisuudesta

Naiset, joiden lasten isä on Isis-terroristi, eivät uskalla kertoa isän henkilöllisyyttä kostotoimien pelossa.

Terroristijärjestö Isisin vuonna 2014 alkaneelle valtakaudelle Irakin Mosulissa on ilmennyt odottamaton seuraus, kertoo Independent.

Yhdysvaltain tukema Irakin armeija on saavuttamassa voiton jihadistijärjestöstä. Lähes kolme vuotta kestäneen Isisin hallinnan aikana terroristeille on syntynyt lapsia, joita Irakin viranomaiset eivät tunnusta, koska lapsista on merkintä vai Isisin omissa asiakirjoissa. Isisin järjestelmään kuuluvat omat avioliitto- ja syntymätodistukset.

Virallista henkilötodistusta, jota jihadistien lapsilla ei ole, tarvitaan Irakissa kaikkeen ruuan ja lääkkeiden vastaanottamisesta oikeuteen liikkua vapaasti valtion alueella.

Vielä ei tiedetä, kuinka montaa ihmistä henkilötodistusten puute koskettaa. Marraskuussa 2016 arvioitiin, että 31 000 Isisiin kuuluvaa naista oli tullut raskaaksi Irakin ja Syyrian alueella.

Myöskään muut perheet, joilla ei ole oikeita papereita, eivät pääse pakolaisleireiltä koteihinsa.

Irakin lain mukaan lapsi ei voi saada henkilöpapereita, ennen kuin sekä äidin että isän henkilöllisyys on tunnustettu. Monet naiset tulevat pakolaisleireille lastensa kanssa yksin, koska heidän miehensä ovat kadonneet, kuolleet tai yhä jumissa Isisin hallitsemilla alueilla.

Naiset, joiden lasten isä on Isis-terroristi, eivät uskalla kertoa isän henkilöllisyyttä kostotoimien pelossa. Jotkut naiset ovat tulleet raskaaksi raiskauksen myötä, jolloin he eivät välttämättä edes tiedä isän nimeä.

Lapset, joita ei virallisesti tunnusteta Irakin kansalaisiksi, eivät voi mennä naimisiin, omistaa tai vuokrata omaisuutta tai liikkua maassa vapaasti.

"Tätä sukupolvea ei saisi rangaista heidän isiensä rikoksista. Se vain tekisi Irakista entistä turvattomamman, sanoo pakolaisjärjestö NRC:n lakiasiantuntija Chris Holt.

Hänen mukaansa paperittomat lapset tulevat olemaan yksi merkittävimmistä Isisin vallan jälkeisen ajan ongelmista Irakissa.