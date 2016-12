"Elämme tuonpuoleista varten" - ISIS-nuorten koulutuskeskus paljastui

The Washington Post kirjoittaa artikkelissaan "Sheikki Abu Samaya Ansarin leiristä", joka paljastui aiemmin tällä viikolla Mosulin kaupungista.

Kyseessä on ensimmäinen löydetty ISIS-järjestön sotilaiden koulutuskeskus. ISIS-joukot ovat jättäneet rakennuksen noin kuukausi sitten.

Koulutuskeskuksesta on löydetty erilaisia asiakirjoja sekä koulutukseen liittyviä materiaaleja. The Washington Postin arvion mukaan niistä välittyy "sekoitus sissitoimintaa ja tavanomaisia sodankäyntitaktiikoita yhdistettynä uskonnolliseen mielipiteenmuokkaukseen." Dokumenteista näkyy myös yksityiskohtaista sotilaallista suunnitelmallisuutta sekä harjoittelua, ja se, että käytössä on miesvoimia ja asiantuntemusta eri puolilta maailmaa.

Koulutuskeskuksen viitat on kirjoitettu sekä arabiaksi että venäjäksi. Myös taisteluharjoitusvälineistössä esiintyi venäjän kieltä.

The Washington Postin mukaan tämä voi selittyä sillä, että tuhansien Venäjän passin omistavan tiedetään matkanneen Irakiin ja Syyriaan osallistuakseen ISIS-joukkojen taisteluihin. Heidän osuutensa ryhmän ulkomaalaisvahvistuksista on kahdeksan prosenttia. Luku perustuu Europolin tietoihin.

The Washington Postin haastatteleman kenraali Haider al-Obaidin mukaan nyt löydetyssä keskuksessa on todennäköisesti asunut pääasiassa irakilaisia sekä muutamia ulkomaalaisia. Harjoitukset on tehty hänen mukaansa pääasiassa venäläisillä aseilla, joten on mahdollista, että kouluttajat ovat olleet ulkomaalaisia.

Yksityiskohtainen taisteluvarustelista

Keskukseen jääneiden papereiden mukaan taistelijoiden on otettava vastuulleen erilaisia operaatioita. Lisäksi jokaisella ryhmällä tulee olla mukanaan kaksi miinaa ja kymmenen Molotovin cocktailia eli polttopulloa. Lisäksi ryhmällä on oltava mukanaan lapio, tikkaat, vasaroita, nauloja ja paarit.

Lisäksi taistelijoita on ohjeistettu pitämään mukanaan kahta isoa tai neljää pientä savupommia, pimeännäkölaseja ja kiikareita. Lista jatkuu hyvin yksityiskohtaisena: mukana on oltava myös muun muassa veitsi, sytytin, ensiapulaukku, pieni muistikirja ja kynä.

Keskuksesta löytyi myös käsipainosettejä sekä puolittain käytettyjä steroidipaketteja ja vaatteita.

Keskukseen tulleilta on myös testattu heidän asetietämystään, sillä paikalta on löydetty koepapereita, joissa tiedustellaan eri aseiden ominaisuuksia.

Lisäksi keskuksesta on löytynyt asiakirjoja, joissa kuvataan taistelijoiden terveydentilaa. Esimerkiksi heidän veranpainettaan ja pulssilukemiaan on seurattu.

Epäselvää on se, minkä ikäisiä koulutettavat taistelijat ovat olleet. ISIS on rekrytoinut tiettävästi lähialueiden teini-ikäisiä joukkoihinsa. Kaikkein nuorimmille värvätyille on olemassa omat erilliset leirinsä, mutta asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että nyt löydetyssä keskuksessa olisi niin ikään ollut nuoria henkilöitä.

Väitettä tukee se, että erään rakennuksen ulkopuolelta löydetyn Islamin dogmeja opettavan harjoituskirjan käsiala on lapsellista.

– Aamuisin lentokoneiden ääni on todella kova, se tukahduttaa meidät. Vääräuskoisille ei ole luvassa armoa. Pelkäämme kovasti lentäjää, kirjassa luki.

Naapurit kertovat haastattelussa, etteivät keskuksessa asuneet ihmiset kommunikoineet heidän kanssaan. Ihmisten nähtiin tulleen ja menneen, mutta heidän kasvonsa olivat aina peitettyinä. Myös rakennuksen ja rekrytoituja kuljettavien bussien ikkunat peitettiin.

Keskuksen naapurissa sijainneessa talossa pidettiin aiemmin naisia, joiden kanssa itsemurhapommittajat "juhlivat" ennen tekojaan. Haastatellun mukaan talossa asui ainakin yksi venäläinen ja yksi tadžikistanilainen.