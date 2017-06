"Sitä jatkettiin kuolemaan asti" – hän todisti ISIS:n julman kidutuskeinon

Mohammed Abdul Karim kertoo BBC:n haastattelussa Irakin Mosulissa julmista tavoista, joilla ISIS-jihadistit kiduttavat vankejaan.

– He toivat vangin tähän, sitoivat hänet puuhun ja kastelivat hänet vedellä kauttaaltaan. Sitten he ottivat kaapelit ja antoivat hänelle sähköiskuja siihen asti, että hän pyörtyi. He herättivät hänet ja tekivät sen uudestaan, mies muistelee.

Tätä jatkettiin hänen mukaansa siihen asti, että vanki kuoli. Mohammed Abdul Karim näki myös toisen vangin kokevan saman kohtalon.

Karim oli ISIS-jihadistien vankina väliaikaisessa vankilassa kaupungin keskustassa.

Hän esittelee tämän linkin takaa löytyvällä videolla nyt raunioina olevaa entistä vankilaansa. Paikka sijaitsi aivan hänen oman kotitalonsa takana.