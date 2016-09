ISIS:n epätoivon huippu? Kalifi aneli videolla tukea

ISIS-järjestön johtaja, kalifiksi julistautunut Abu Bakr al-Baghdadi vetoaa järjestön jäseniin ja muihin sen tukijoihin uudella videoviestillä.

Asiasta uutisoivan Expressin mukaan ISIS-johtaja suorastaan anelee taistelijoita pysymään järjestön riveissä ja tukemaan sitä.

– Muslimiyhteisömme kokee vaikeita aikoja, tavallisesti uhmakas al-Baghdadi myöntää viestissään.

ISIS-johtajan mukaan Lähi-idän vanhat rajat ovat murtuneet ja tämä on johtanut siihen, että jihadisteja on alkanut näkyä kaikkialla islamilaisessa maailmassa ja myös länsimaissa. Hän pyytää tukea taistelijoiltaan.

– Tämän vuoksi kaikki tulevat olemaan, ja ovatkin, meitä vastaan, hän selittää.

– Mujahediinisoturit ovat vielä kalifaatissa. Siihen kytköksissä olevat taistelevat yhä muslimien vallankumouksen puolesta, Abu Bakr al-Baghdadi vakuuttaa.

ISIS-järjestö on kokenut viime aikoina kovia tappioita etenkin Irakin ja Syyrian ydinalueillaan. Järjestö on menettänyt useita tärkeitä kaupunkeja ja tukikohtia ja esimerkiksi Irakin Mosulin ISIS-miehityksen kukistuminen on vain ajan kysymys. Myös järjestön omat rivit ovat rakoilleet pahasti.