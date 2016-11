ISIS-jihadistien väijytys rajalla päättyi silmänräpäyksessä: Israelin ilmavoimat räjäytti terroristit

Israelin ilmavoimat surmasi neljä Isisin terroristia sunnuntaina aamulla, kertoo Ynet News. Israelin joukot aloittivat vastahyökkäyksen vain hetki sen jälkeen, kun terroristit alkoivat ampua laukauksia ja heittää kranaatteja Syyrian puolelta Israeliin.

Israelin joukkojen yksikkö joutui Isisin väijytyksen ja pian laukausten kohteeksi. Joukot havaitsivat Syyrian puolella raskaasti aseistetun ajoneuvon, josta terroristit ampuivat Israelin puolelle.

Hetkeä myöhemmin Israelin ilmavoimat räjäytti ajoneuvon. Siinä olleet neljä terroristia kuolivat. Tapahtumassa ei loukkaantunut tai kuollut muita.

Israelin armeijan yksikön toimintaa kiiteltiin tapahtuman jälkeen.

– Vastaus oli terävä ja se kertoi viestin, että me suojelemme rajaamme, sanoi eräs kokenut armeijan edustaja.

– Me olemme valmistautuneet hyvin pohjoisella rajallamme ja me emme salli Isisin tai kenenkään muunkaan käyttää Syyrian sotaa siihen, että he voisivat tulla lähelle rajaamme, sanoi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu.