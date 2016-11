He ovat ISIS-miehet Euroopan terrorin takana – johtajana on mystinen "aivot"

Ruotsin SVT on koonnut kaavion, josta ilmenee millainen ISIS-verkosto toimi Pariisin ja Brysselin terrori-iskujen takana.

Pariisin terrori-iskut tapahtuivat tasan vuosi sitten. Brysselissä terroriteot tapahtuivat 22. maaliskuuta.

SVT:n kaaviosta selviää, ettei kaikkia iskuihin osallistuneita terroristeja ole vieläkään kyetty tunnistamaan.

Pariisin iskun tekijöistä ainoa eloon jäänyt oli Salah Abdelslam, joka saatiin kiinni 18. maaliskuuta Brysselin Molenbeekissa sijaitsevasta asunnosta. Hän oli vuokrannut tekoa varten tarvittavat autot ja hän toimi myös niiden kuljettajana.

Lisäksi Pariisin iskuista on tunnistettu yksi mies, Abdelhamid Abaaoud, joka on tiettävästi taistellut ISIS:n puolesta Syyriassa. Hänet on yhdistetty useisiin muihinkin terroritekoihin, esimerkiksi Charlie Hebdon -lehden toimitukseen kohdistuneeseen iskuun.

Mystiseksi, joskin tunnetuksi, linkiksi verkostossa osoittautuu salaperäinen "aivot", jonka tiedetään toimineen iskujen taustalla niiden suunnittelijana. "Aivojen" uskotaan järjestelleen Syyriasta käsin useampiakin terroritekoja ja rekrytoineen pommittajia.

"Aivot" on tiettävästi jihadisti, jolla on belgialaiset ja marokkolaiset juuret. Hänet on identifioitu ensimmäisen kerran marraskuussa 2016, eli lähes vuosi Pariisin iskujen jälkeen. Hänen uskotaan oleskelevan Syyriassa.

Mies on tiettävästi etäisesti sukua Brysselin itsemurhapommittajille.

Vähemmälle huomiolle terroristiverkostossa ovat jääneet muun muassa Pariisin iskuja toteuttamassa olleen Abdelslamin pakomatkaa helpottaneet henkilöt, kuten autokuskit. Kattava lista tekijöistä on luettavissa täältä.